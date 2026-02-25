Поиск

Новак заявил о стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке РФ

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация с топливом в России остается стабильной: нефтеперерабатывающие заводы выходят из плановых ремонтов, что позволяет обеспечивать производство нефтепродуктов выше потребностей рынка, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"В настоящее время ситуация абсолютно стабильная. Объемы производства позволяют обеспечивать не только спрос, который есть на рынке, но и накопление запасов для того, чтобы увеличить их объемы перед периодом повышенного летнего спроса", - сказал Новак.

Он отметил, что период частичного дефицита топлива на внутреннем рынке пройден. В настоящее время нефтеперерабатывающие заводы выходят из плановых ремонтов.

"Объемы производства нефтепродуктов выше потребностей нашего рынка, поэтому мы в правительстве Российской Федерации в январе разрешили с 1 февраля экспорт нефтепродуктов. Будем смотреть, мониторить ситуацию. У нас есть важнейшая задача - обеспечение внутреннего рынка: весенне-полевых работ, летнего спроса", - подчеркнул вице-премьер.

31 января правительство РФ сообщило, что снимает эмбарго на экспорт бензина для нефтяников, чтобы избежать затоваривания мощностей. Для непроизводителей запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива продлен до конца июля.

Александр Новак
