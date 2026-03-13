В России в феврале инфляция составила 0,73%, годовая замедлилась до 5,91%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В России в феврале 2026 года инфляция составила 0,73% после 1,62% в январе, сообщил Росстат.

За январь-февраль 2026 года цены выросли на 2,36%.

Рост потребительских цен в феврале 2026 года оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%, а также выше недельной динамики, которая указывала на рост цен в феврале на 0,56%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в феврале 2026 года замедлилась до 5,91% (аналитики ожидали 5,73%) с 6,00% на конец января и 5,59% на конец декабря 2025 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в феврале 2026 года составил 100,52% (в январе 2026 года - 100,95%), в годовом выражении - 105,18% (после 105,43% в январе).

Продовольственные товары в феврале подорожали на 0,84% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 5,43%). В том числе плодоовощная продукция подорожала в феврале на 3,67% (в годовом выражении - снизилась в цене на 2,08%).

Непродовольственные товары в феврале стали дороже на 0,28% (в годовом сопоставлении цены поднялись на 3,20%).

Услуги в феврале подорожали в среднем на 1,10% (в годовом выражении - на 9,89%).

В феврале существенно выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на виноград - на 9,3%, морковь - на 8,2%, огурцы - на 7,9%, помидоры - на 5,2%, картофель - на 5,0%, лимоны - на 4,1%. Снизились цены на апельсины - на 7,1%.

Среди других продовольственных товаров в феврале значительно выросли цены на куриные яйца - на 9,3%, водку - на 2,3%, баранину - на 2,1%.

Снизились в феврале цены на масло сливочное - на 1,4%, на сметану - на 1,05, на оливковое масло - на 0,8%.

Среди непродовольственных товаров наблюдался значительный рост цен на ювелирные изделия - на 5,4%, газеты - на 3,3%, свежесрезанные цветы - на 3,1%.

Цены на бензин автомобильный в феврале выросли на 0,6%, на дизельное топливо - на 0,1%.

Среди услуг в феврале значительно подорожал отдых в Египте - на 19,7%, Турции - на 11,0%, странах Закавказья - на 7,7%.

В группе услуг пассажирского транспорта выросли цены и тарифы: на проезд в различных вагонах поездов дальнего следования от 3,7% до 6,2%, междугороднем - на 1,7% - и городском - на 1,2% - автобусах, пригородном поезде - на 1,0%.

Росстат одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 10 марта (из-за праздника мониторинг за 8 дней)

Инфляция с 3 по 10 марта составила 0,11% после 0,08% с 25 февраля по 2 марта (из-за праздника расчет за 6 дней), 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней), 0,12% с 10 по 16 февраля.

С начала месяца рост цен к 10 марта составил 0,14%, с начала года - 2,50%.

Исходя из данных за 10 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 10 марта замедлилась до 5,88% с 5,91% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 5,84%, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

За период с 3 по 10 марта 2026 года цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,1% (после снижения на 0,5% с 25 февраля по 2 марта) на фоне падения цен на огурцы на 8,0%. Выросли цены на помидоры - на 5,6%, морковь - на 3,6%, картофель - на 2,1%.

С 3 по 10 марта существенно выросли цены на яйца куриные - на 2,6%, говядину - на 0,7%.

Одновременно снизились цены на баранину - на 0,6%.

Цены на автомобильный бензин с 3 по 10 марта поднялись на 0,2%, на дизельное топливо - практически не изменились.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 10 марта на уровне 5,84%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За период с 3 по 10 марта 2026 года (8 дней) на потребительском рынке инфляция составила 0,11% н/н. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены изменились на 0,13% н/н. Плодоовощная продукция подешевела на 0,15% н/н при удешевлении огурцов (на 8,03%), на остальные продукты питания динамика цен составила 0,16% н/н. В сегменте непродовольственных товаров и на услуги темпы роста цен практически сохранились на уровне прошлой недели (0,10%)", - говорится в обзоре.

ЦБ 13 февраля снизил ключевую ставку с 16% до 15,5%.

В этот раз, снизив ставку, ЦБ одновременно смягчил сигнал. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ. Также регулятор убрал упоминание продолжительности из фразы о поддержании жестких денежно-кредитных условий.

ЦБ при этом 13 февраля повысил прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 4,5-5,5% с 4,0-5,0%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2026 году составляет 5,2% (снизился с 5,4% по опросу в начале февраля), в 2027 году - 4,4%.