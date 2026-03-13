В феврале из продуктов питания сильнее всего подорожали яйца - на 9,3%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В России в феврале цены на продукты питания (без алкогольных напитков) по сравнению январем выросли на 0,8%, сообщил Росстат.

Темпы роста по сравнению с январем замедлились. В первый месяц года они составили 1,8%.

Больше всего подорожали яйца - на 9,3%, обогнав по темпам роста традиционного лидера - плодоовощную продукцию. Цены на нее в феврале выросли на 3,7% (на 8,8% в январе). Так, цены на виноград поднялись на 9,3%, морковь - на 8,2%, огурцы - на 7,9%, сладкий перец - на 7,6%, помидоры - на 5,2%, картофель - на 5%, капусту - на 3,8%, свеклу - на 2,8%, бананы - на 2,7%, яблоки - на 2%, чеснок - на 1,4%, свежую зелень - на 1,1%. В то же время снизились цены на апельсины (на 7,1%) и свежие грибы (на 1,3%).

На мясном рынке подорожали баранина (на 2,1%), говядина (на 1,8%), печень птицы (на 0,9%), сырокопченые колбасы (на 0,7%). Снизились цены на свинину (на 1,6%), мясо кур (на 1%).

Цены на рыбу выросли на 1,1-1,2%, красная икра подешевела на 0,2%.

На рынке хлебобулочной продукции и круп больше всего подорожал ржаной хлеб - на 1%. Цены на пшеничный хлеб и булочные изделия выросли на 0,8%, хлопья из злаков (сухие завтраки) - на 0,5%. В то же время снизились цены на пшеничную муку и овсяные хлопья "Геркулес" (на 0,6%), рис, горох и фасоль (на 0,5%), гречневую крупу (на 0,4%).

Цены сахар-песок выросли на 1,2%.

Снизились цены на сливочное масло (на 1,4%), молоко для детей и питьевое ультрапастеризованное, сметану (на 1%), оливковое масло (на 0,8%), натуральный кофе в зернах и молотый (на 0,6%), творог, маргарин и майонез (на 0,5%), сгущенное молоко с сахаром, шоколад, фруктовые соки (на 0,4%).

Алкогольные напитки в целом подорожали на 1,6%, месяц назад рост составлял 3%. В том числе водка стала дороже на 2,3%, игристое вино - на 1,7%, пиво - на 1,5%, коньяк - на 1,2%.