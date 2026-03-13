JPMorgan ждет падения мировых поставок нефти к концу следующей недели до 12 млн б/с

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Сокращение поставок нефти к концу следующей недели достигнет почти 12 млн баррелей в сутки за счет нарушения движения танкеров через Ормузский пролив, прогнозируют аналитики JPMorgan. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитическую записку банка.

"Коммерческие танкерные перевозки по-прежнему крайне ограничены, большинство судов в проливе сейчас принадлежат Ирану и, скорее всего, направляются в Китай", - сказано в записке.

Суда с топливом, покинувшие Персидский залив еще до закрытия пролива, все еще находятся в пути, при этом поставки в Азию могут прекратиться уже на этой неделе, а последние грузы в Европу, вероятно, прибудут на следующей, полагают аналитики.

Ведущие производители нефти в Персидском заливе начали сокращать добычу почти две недели назад из-за фактического закрытия Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.

"Добыча уже сократилась примерно на 6,5 млн б/с, что примерно на 1 млн б/с больше, чем мы предполагали ранее", - отметили эксперты JPMorgan. Они добавили, что на рынках уже наблюдается острая нехватка дизельного топлива, авиатоплива, сжиженного нефтяного газа и нафты.

На фоне дефицита поставок китайская Sinopec, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания в мире, планирует сократить объемы производства в марте более чем на 10%, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. На компанию приходится примерно треть всех нефтеперерабатывающих мощностей в Китае.