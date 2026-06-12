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Цены на дизельное топливо и бензин снижают в Крыму

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Власти Крыма достигли договоренности с крупнейшими автозаправочными сетями о снижении цены на топливо в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу.

"Достигнута договоренность с руководством компаний "Атан" и "ТЭС" о снижении стоимости топлива на АЗС данных сетей. Начиная с 00:00 13 июня", - написал он в своем канале в Max.

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Снижение, как уточнил Аксенов в видео, опубликованном в его канале, составило 11 рублей на литр: стоимость дизельного топлива составит 85 рублей за литр, бензин Аи-92 - 79 рублей, Аи-95 - 86 рублей.

"Ведем работу по снижению цен с остальными трейдерами, работающими в Крыму. О мерах, предпринимаемых для разрешения ситуации на топливном рынке республики, будем информировать граждан еженедельно", - добавил он.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина Аи-95 ввели в Крыму. Уже с 31 мая ограничения распространили и на Аи-92, при этом две крупнейшие сети АЗС полуострова - "Атан" и "ТЭС" - прекратили свободную продажу Аи-95, отпуск велся только по талонам. 4 июня Аксенов заявил, что приостанавливается свободная продажа бензина в Крыму. В последние дни, по данным Минтопэнерго региона, топливо начало появляться в свободной продаже на отдельных заправках на полуострове.

Крым Сергей Аксенов Аи-92 Аи-95 бензин Атан ТЭС
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Цены на дизельное топливо и бензин снижают в Крыму

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