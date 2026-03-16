Уолл-стрит закрылась в пятницу падением индексов на 0,3-0,9%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний, продолжая следить за обстановкой на Ближнем Востоке.

Министерство торговли США в пятницу неожиданно пересмотрело оценку роста ВВП страны в четвертом квартале 2025 года, понизив ее вдвое - до 0,7% с 1,4%. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, предполагали сохранение показателя на предварительно объявленном уровне.

Между тем доходы и расходы американцев в январе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщается в другом отчете министерства. Эксперты ждали роста доходов на 0,5%, расходов - на 0,3%.

Индекс потребительских цен (индикатор PCE) в январе вырос на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении. В декабре рост PCE составлял 0,4% в помесячном и 2,9% в годовом выражении. Рынок ожидал роста этого показателя в упомянутых сравнениях на 0,3% и на 2,9% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в позапрошлом месяце увеличился на 0,4% за месяц и на 3,1% за год - максимальными темпами с марта 2024 года. В декабре PCE Core вырос на 0,4% месяц к месяцу и на 3% год к году. Федеральная резервная система (ФРС) внимательно отслеживает динамику этого индекса при оценке рисков инфляции.

Тем временем президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что американские военные планируют на неделе с 16 марта нанести мощные удары по Ирану. Он также предполагает, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранения в ходе американо-израильских ударов по Тегерану.

Акции Adobe Inc. упали на 7,6% по итогам торгов после того, как крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений объявил о грядущем уходе Шантану Нарайена с поста главного исполнительного директора, который он занимал 18 лет. Эти новости перекрыли эффект от сильной отчетности компании.

Рыночная стоимость Ulta Beauty рухнула на 14,2%. Владелец сети магазинов косметики сообщил, что ожидает замедления роста продаж в текущем фингоду до 6-7% с 9,7% годом ранее. Инвесторов также разочаровал годовой прогноз прибыли ($28,05-28,55 на акцию против консенсуса FactSet в $28,64).

Производитель полупроводникового оборудования KLA Corp. нарастил капитализацию на 0,6% благодаря решению повысить дивиденды на 21% и провести buyback на $7 млрд.

Toll Brothers, специализирующаяся на строительстве домов класса "люкс", также увеличила дивиденды, однако ее бумаги подешевели на 1%.

JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. повысили рыночную стоимость на 0,2%. Wells Fargo сократил ее на 1,5%, Goldman Sachs Group - на 0,7%, Bank of America Corp. - на 0,9%.

Котировки акций Exxon Mobil выросли на 1,7%, Chevron Corp. - снизились на 0,1%.

Бумаги Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) подешевели на 3,8% после сообщения The New York Times со ссылкой на источники о задержке выпуска ее ИИ-модели Avocado как минимум до мая. Ранее планировалось, что она выйдет в марте.

Капитализация Microsoft Corp. и Nvidia Corp. уменьшилась на 1,6%, Amazon.com Inc. - на 0,9%, Apple Inc. - на 2,2%, Tesla - на 1%, Alphabet Inc. - на 0,4%.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,26% - до 46558,47 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,61% - до 6632,19 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,93% и закрылся на отметке 22105,36 пункта.