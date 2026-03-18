Microsoft может подать иск против OpenAI и Amazon из-за их сделки на $50 млрд

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Microsoft Corp. рассматривает возможность подачи судебного иска против Amazon.com Inc. и OpenAI из-за их сделки на $50 млрд, пишет The Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников издания, в Microsoft полагают, что эта сделка может нарушить условия соглашения об эксклюзивном партнерстве компании с OpenAI, разработчиком ChatGPT, в сфере облачных технологий.

В миреЕврокомиссия начала расследования работы облачных сервисов Amazon, MicrosoftЧитать подробнее

OpenAI и Amazon объявили о расширении сотрудничества в феврале текущего года. Компании сообщили, что займутся разработкой специализированной вычислительной среды на базе моделей OpenAI, которая будет доступна клиентам облачного сервиса Amazon (AWS) для создания приложений на основе генеративного ИИ, а также ИИ-агентов. Предполагается, что в рамках этого партнерства AWS станет эксклюзивным облачным провайдером для платформы OpenAI Frontier.

Суть претензий Microsoft сводится к тому, что, предлагая Frontier, AWS будет нарушать соглашение между Microsoft и OpenAI, которое требует, чтобы весь доступ к ИИ-моделям стартапа осуществлялся через облачную платформу Microsoft Azure.

Amazon и OpenAI заявляют, что разрабатываемая ими система не будет нарушать условий действующих контрактов, однако руководители Microsoft с этим не согласны и утверждают, что такой подход нарушит как минимум дух, если не букву, соглашения.

ЭкономикаКомпании Маска подали против Apple и OpenAI иск о недобросовестной конкуренцииКомпании Маска подали против Apple и OpenAI иск о недобросовестной конкуренцииЧитать подробнее

Компании продолжают вести переговоры, пытаясь урегулировать разногласия без судебного разбирательства.

Один из собеседников FT отметил, что Microsoft не заинтересована в судебном процессе, поскольку уже сама оказалась в центре целого ряда разбирательств в США, Великобритании и ЕС в связи с выдвинутыми против нее обвинениями в нарушении принципов добросовестной конкуренции при лицензировании Azure.

Иск также крайне не выгоден OpenAI, так как может сорвать ее планы по выходу на биржу. В прошлом месяце компания привлекла $110 млрд в рамках инвестраунда, однако ей необходимы дополнительные средства для оплаты вычислительных ресурсов, используемых для обучения и запуска языковых моделей.

Планы OpenAI по проведению первичного размещения акций уже осложнены судебным иском, поданным Илоном Маском против главного исполнительного директора компании Сэма Альтмана. Маск стал одним из основателей OpenAI в 2015 году и теперь обвиняет Альтмана в отказе от принципа сохранения за стартапом некоммерческого статуса ради собственного обогащения. Разбирательство по этому делу должно начаться в следующем месяце.

Инфляционные ожидания россиян в марте выросли до 13,4%

CША ослабят санкции против венесуэльского нефтяного сектора

 CША ослабят санкции против венесуэльского нефтяного сектора

"Т-Технологии" выкупают у "Яндекса" 100% сервиса "Авто.ру" за 35 млрд рублей

 "Т-Технологии" выкупают у "Яндекса" 100% сервиса "Авто.ру" за 35 млрд рублей

Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

 Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

"Мосбиржа" начнет рассчитывать фиксинги серебра, платины и палладия 23 марта

Хуснуллин призвал усилить работу по изъятию неиспользуемого имущества

Муфтият Татарстана первым в России получил официальное право выдавать сертификаты халяль

 Муфтият Татарстана первым в России получил официальное право выдавать сертификаты халяль

Глава РЖД: Нам нужно было найти сбалансированность, и она достигнута без конвертации долга

 Глава РЖД: Нам нужно было найти сбалансированность, и она достигнута без конвертации долга

Сбер запустил сервис возврата переводов по СБП для борьбы с мошенничеством

 Сбер запустил сервис возврата переводов по СБП для борьбы с мошенничеством

РЖД в 2026 году планируют сокращение 15% центрального аппарата
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 853 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8714 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
