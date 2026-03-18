Microsoft может подать иск против OpenAI и Amazon из-за их сделки на $50 млрд

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Microsoft Corp. рассматривает возможность подачи судебного иска против Amazon.com Inc. и OpenAI из-за их сделки на $50 млрд, пишет The Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников издания, в Microsoft полагают, что эта сделка может нарушить условия соглашения об эксклюзивном партнерстве компании с OpenAI, разработчиком ChatGPT, в сфере облачных технологий.

OpenAI и Amazon объявили о расширении сотрудничества в феврале текущего года. Компании сообщили, что займутся разработкой специализированной вычислительной среды на базе моделей OpenAI, которая будет доступна клиентам облачного сервиса Amazon (AWS) для создания приложений на основе генеративного ИИ, а также ИИ-агентов. Предполагается, что в рамках этого партнерства AWS станет эксклюзивным облачным провайдером для платформы OpenAI Frontier.

Суть претензий Microsoft сводится к тому, что, предлагая Frontier, AWS будет нарушать соглашение между Microsoft и OpenAI, которое требует, чтобы весь доступ к ИИ-моделям стартапа осуществлялся через облачную платформу Microsoft Azure.

Amazon и OpenAI заявляют, что разрабатываемая ими система не будет нарушать условий действующих контрактов, однако руководители Microsoft с этим не согласны и утверждают, что такой подход нарушит как минимум дух, если не букву, соглашения.

Компании продолжают вести переговоры, пытаясь урегулировать разногласия без судебного разбирательства.

Один из собеседников FT отметил, что Microsoft не заинтересована в судебном процессе, поскольку уже сама оказалась в центре целого ряда разбирательств в США, Великобритании и ЕС в связи с выдвинутыми против нее обвинениями в нарушении принципов добросовестной конкуренции при лицензировании Azure.

Иск также крайне не выгоден OpenAI, так как может сорвать ее планы по выходу на биржу. В прошлом месяце компания привлекла $110 млрд в рамках инвестраунда, однако ей необходимы дополнительные средства для оплаты вычислительных ресурсов, используемых для обучения и запуска языковых моделей.

Планы OpenAI по проведению первичного размещения акций уже осложнены судебным иском, поданным Илоном Маском против главного исполнительного директора компании Сэма Альтмана. Маск стал одним из основателей OpenAI в 2015 году и теперь обвиняет Альтмана в отказе от принципа сохранения за стартапом некоммерческого статуса ради собственного обогащения. Разбирательство по этому делу должно начаться в следующем месяце.