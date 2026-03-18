Рубль в среду упал в паре с юанем на фоне волатильной динамики цен на нефть

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль упал на фоне действующего решения Минфина РФ не проводить в марте операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, а также перед планируемым ужесточением его параметров, о котором ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,1895 руб., что на 18,7 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара с 19 марта на 1,22 рубля, до 83,1259 руб./$1, и поднял курс евро на 1,51 рубля, до 94,6663 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"Рубль в среду заметно подешевел в паре с юанем. Полагаем, что основным негативным фактором для рубля остается отказ Минфина от продажи валюты в марте по бюджетному правилу, в результате которого с 6 марта ЦБ продает валюту объемом не 16,52 млрд рублей, как это было в феврале, а всего 4,6 млрд рублей в день. Кроме того, на участников рынка действует неопределенность относительно решения финансового ведомства по пересмотру базовой цены отсечения на нефть в текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей. Непонятно, как долго продлится рост котировок и временное ослабление санкций на продажу российской нефти", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Нехватка юаней обостряется на нашем рынке: процентные ставки по краткосрочным кредитам в китайской валюте превысили 20% годовых впервые с ноября 2024 г. Вероятно, существенное сокращение предложения инвалюты со стороны ЦБ усугубляется по-прежнему ограниченным ее притоком от экспорта. При этом увеличение экспортной выручки благодаря сильному подорожанию нефти произойдет - самое раннее - в начале следующего месяца. Спрос на инвалюту в то же время может восстанавливаться вслед за импортом. Этому способствует усиление активности потребителей и бизнеса после спада, обычно происходящего в начале года. Фактор налогового периода все же способен заметно сгладить рыночный дисбаланс, способствуя замедлению снижения курса рубля и переходу к коррекционным попыткам. Заметное подорожание иностранной валюты к российской может провоцировать экспортеров заранее продавать валютную выручку для исполнения фискальных платежей, пик которых приходится на 25 и 30 марта", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Инфляционные ожидания населения РФ в марте 2026 года выросли до 13,4%, вернувшись на уровень мая 2025 года, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания граждан в феврале снизились до 13,1% (в январе 2026 года этот показатель оставался на уровне декабря 2025 года - 13,7%).

Оценка наблюдаемой населением инфляции в марте резко выросла, составив 15,6% (вблизи уровней мая-июня 2025 года). Ранее этот показатель не менялся четыре месяца подряд: с ноября 2025 года по февраль 2026 года он оставался на уровне 14,5%. Максимальное значение инфляционных ожиданий в 2025 году было зафиксировано в январе - 14,0%.

Свежий опрос проводился 3-12 марта 2026 года.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет в пятницу, 20 марта.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий РФ в марте практически не изменились, оставшись вблизи среднего уровня 2025 года, следует из оперативной справки по итогам опроса Банком России компаний. Текущие оценки предприятиями цен в марте существенно снизились, приблизившись к январскому уровню.

Цены на нефть

Рост цен на нефть ускорился в ходе торгов в среду на фоне угроз Ирана ответить на удар Израиля по газовому месторождению "Южный Парс".

Власти Ирана призвали жителей Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, находящихся неподалеку от нефтяных объектов, немедленно эвакуироваться, так как эти районы в скором времени станут целью иранских ударов, сообщила "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составила $108,7 за баррель, что на 5,1% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Ранее в ходе сессии цена поднималась до $109,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,19%, до $98,3 за баррель.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана, в том числе по месторождению "Южный Парс" и связанной с ним инфраструктуре.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали рост коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 6,16 млн баррелей, до максимальных с июня 2024 года 449,3 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 5,44 млн баррелей, дистиллятов - на 2,53 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 18 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник упала на 5 базисных пунктов - до 14,76% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в среду опустились на 1 базисный пункт и составили 15,29%, 15,82% и 16,63% годовых соответственно.