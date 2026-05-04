Потребление газа в РФ в апреле обновило максимум для этого месяца

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Потребление газа в России в прохладном апреле 2026 года обновило рекорд для соответствующего месяца, сообщил "Газпром".

"В апреле "Газпром" обеспечил россиян рекордным для этого месяца объемом газа из Единой системы газоснабжения. Потребителям поставлено 31,3 млрд куб. м газа. Предыдущий рекорд для апреля был зафиксирован в 2025 году - 30,5 млрд куб. м", - пишет компания.

"Повышенный спрос связан с холодной погодой. Отметим, что с 19 по 30 апреля поставки шли на самых высоких для этих суток уровнях", - отмечают в "Газпроме".

Температура воздуха, прежде всего в период отопительного сезона, является главным фактором, определяющим объемы потребления, а значит и реализации газа. В 2026 году морозное начало года дает стимул производству на весь следующий год. Погодный фактор, оказывающий значительное влияние на потребление энергоресурсов, в отчетном месяце был определённо стимулирующим. По данным "Системного оператора ЕЭС", в апреле 2026 года средняя температура воздуха по России была на два градуса Цельсия ниже, чем годом ранее и на один градус ниже климатической нормы.

Единая система газоснабжения - сеть магистральных газопроводов "Газпрома", которая охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. Восточнее газоснабжение пока представлено автономными газотранспортными системами, которые в перспективе соединятся с ЕСГ.