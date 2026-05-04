Потребление газа в РФ в начале мая обновляет рекорды

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Потребление газа в России в начале мая обновляет суточные рекорды для этого месяца, сообщил "Газпром".

"1 мая российским потребителям поставлен рекордный для этого месяца суточный объем газа из Единой системы газоснабжения - 963,4 млн куб. м. 2 и 3 мая поставки шли на максимальных для этих суток уровнях. Предыдущий рекорд - 904,8 млн куб. м - был зафиксирован 7 мая 2024 года", - пишет газовая компания.

"Повышенный спрос на газ связан с холодной погодой: средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения с 1 по 3 мая была ниже климатической нормы. Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно, в необходимых объемах", - отмечают газовики.

Температура воздуха, прежде всего в период отопительного сезона, является главным фактором, определяющим объемы потребления, а значит, и реализации газа. В 2026 году морозное начало года дало стимул производству на весь следующий год.

Единая система газоснабжения - сеть магистральных газопроводов "Газпрома", которая охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. Восточнее газоснабжение пока представлено автономными газотранспортными системами, которые в перспективе соединятся с ЕСГ.