Поиск

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 1 мая

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 1 мая истекающую 1 апреля лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи Lukoil International GmbH (LIG, владеет иностранными активами НК) или любой контролируемой компании.

При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением OFAC.

Ранее "ЛУКОЙЛ" полностью списал инвестицию в Lukoil International GmbH и признал убыток от обесценения в 1,66 трлн руб.

"ЛУКОЙЛ" был включен в санкционный список США 22 октября. Затем OFAC, зная о потенциальных усилиях по продаже зарубежных активов российской компании активов незаблокированным юрлицам, выпустил лицензию до 13 декабря, которая впоследствии была продлена до 17 января текущего года и далее до 28 февраля. Разрешенные виды деятельности включают проведение переговоров по условиям окончательных соглашений, финансовую, юридическую проверку, привлечение сторонних советников и консультантов.

После введения в отношении компании американских и британских (15 октября) санкций "ЛУКОЙЛ" объявил о намерении продать зарубежные активы. Так, НК получила и приняла предложение о выкупе от международного сырьевого трейдера Gunvor, ключевые условия были сторонами согласованы. Однако ее осуществление стало невозможным из-за позиции Минфина США, который не одобрил сделку. В конце января 2026 года ПАО "ЛУКОЙЛ" заключило соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH. Договор ожидает одобрения со стороны OFAC.

Лондон разрешил операции с международными активами компании до 25 августа 2026 года.

"ЛУКОЙЛ" участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ, республике Конго. Компании принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии, Нидерландах, а также сеть АЗС в 19 странах в количестве около 2,5 тыс. заправок. Доказанные запасы нефти и газа по международным проектам "ЛУКОЙЛа" на конец 2024 года составили 1 трлн 345 млрд барр. н.э. Добыча нефти с газовым конденсатом по международным проектам без учета проекта Западная Курна-2 составила в 2024 году 3,9 млн т, добыча газа - 16,2 млрд куб. м. Объем переработки на европейских НПЗ группы в 2024 году составил 13,5 млн т, снизившись на 18% год к году в связи с продажей НПЗ ISAB в Италии в мае 2023 года. Розничные продажи нефтепродуктов за рубежом в 2024 году были на уровне 4,2 млн т.

Ряд зарубежных активов НК получил исключение из санкций и Великобритании, и США: проекты освоения Тенгизского и Карачаганакского месторождений, а также КТК (Каспийский трубопроводный консорциум).

Минфин США OFAC ЛУКОЙЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в понедельник

 Уолл-стрит закрылась без единой динамики в понедельник

Кабмин одобрил пакет законопроектов по регулированию криптовалют и реформе обращения ЦФА

Вывозить крупные суммы рублевой наличности в страны ЕАЭС можно будет через 17 аэропортов

 Вывозить крупные суммы рублевой наличности в страны ЕАЭС можно будет через 17 аэропортов

ЕС продолжает отбор газа из ПХГ - запасы упали до 28%

В РФ приостановлена до 1 июля покупка/продажа валюты и золота в рамках бюджетного правила

Майская Brent ушла в минус, июньский контракт продолжает дорожать

НРД перечислены 8,3 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2035" и замещающему выпуску

Великобритания оштрафовала европейскую "дочку" Apple за платежи в пользу "Окко"

Brent подорожала до $115,12 за баррель

 Brent подорожала до $115,12 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8854 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1227 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
