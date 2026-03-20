Глава ЦБ заявила, что война с Ираном чревата ростом издержек в мировой экономике

Это может повлиять и на РФ, считает Набиуллина

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Ситуация на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе может привести к росту издержек в мировой экономике, что может отразиться и на российском рынке, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Ситуация на Ближнем Востоке существенно влияет на конъюнктуру мировых рынков сырьевых товаров. Итоговый эффект для российской экономики будет зависеть от продолжительности и масштаба этих геополитических событий. С одной стороны, в краткосрочном периоде основной канал влияния на российскую экономику - это более высокие цены на нефть и ряд других товаров российского экспорта. Это фактор поддержки экспортной выручки и рубля", - сказала Набиуллина.

"Но если говорить о более долгосрочных эффектах, то ситуация на Ближнем Востоке может неблагоприятно повлиять на перспективы роста мирового спроса, инвестиций, привести к повышению инфляции в странах-импортерах энергоресурсов и нарушению цепочек поставок. По сути, это очередной шок предложений, который будет влиять на издержки в мире и в определенной мере переноситься в цены на российском рынке", - добавила она.

По ее словам, проблемы с логистикой могут оказать неблагоприятное влияние на объемы нашего экспорта. При этом сейчас давать оценки того, какими будут совокупные эффекты внешних событий для экономики России, пока рано.