Глава ЦБ заявила, что война с Ираном чревата ростом издержек в мировой экономике

Это может повлиять и на РФ, считает Набиуллина

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Ситуация на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе может привести к росту издержек в мировой экономике, что может отразиться и на российском рынке, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Ситуация на Ближнем Востоке существенно влияет на конъюнктуру мировых рынков сырьевых товаров. Итоговый эффект для российской экономики будет зависеть от продолжительности и масштаба этих геополитических событий. С одной стороны, в краткосрочном периоде основной канал влияния на российскую экономику - это более высокие цены на нефть и ряд других товаров российского экспорта. Это фактор поддержки экспортной выручки и рубля", - сказала Набиуллина.

"Но если говорить о более долгосрочных эффектах, то ситуация на Ближнем Востоке может неблагоприятно повлиять на перспективы роста мирового спроса, инвестиций, привести к повышению инфляции в странах-импортерах энергоресурсов и нарушению цепочек поставок. По сути, это очередной шок предложений, который будет влиять на издержки в мире и в определенной мере переноситься в цены на российском рынке", - добавила она.

По ее словам, проблемы с логистикой могут оказать неблагоприятное влияние на объемы нашего экспорта. При этом сейчас давать оценки того, какими будут совокупные эффекты внешних событий для экономики России, пока рано.

Эльвира Набиуллина Иран ЦБ РФ Банк России
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });