Турпоток из РФ на китайский курорт Хайнань вырос на 60% за два месяца

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Безвизовый режим, увеличение числа прямых рейсов, а также ближневосточный кризис стали драйверами роста турпотока на Хайнань в 2026 году - за первые два месяца число путешественников из России выросло там более чем на 60%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителя отдела международного сотрудничества департамента культуры и туризма острова Сун Ши.

"За первые два месяца 2026 года Хайнань принял 89 тыс. туристов из России - это на 61,9% больше, чем год назад. На Россию пришлось 31% от общего турпотока на Хайнань по итогам двух месяцев текущего года. Самым популярным курортом на острове у россиян в первые два месяца 2026 года оставалась Санья. В период с января по февраль средняя загрузка отелей этого курортного города составила около 88%, что на 5% выше показателя 2025 года", - рассказал Сун Ши.

По его словам, данных по российскому турпотоку за первую половину марта пока нет, но, исходя из динамики текущего спроса, они тоже могут превысить значения аналогичного периода 2025 года.

Сун Ши отметил, что основными факторами роста турпотока из России стали безвизовый режим, расширение географии и увеличение числа прямых рейсов, активное продвижение Хайнаня на российском туррынке, а также развитие туристической инфраструктуры и сервисов для россиян.

"Позитивное влияние на спрос оказывает и ближневосточный кризис. Хайнань получает туристов, которые перебронировали туры сюда из региона Персидского залива", - добавил он.

Туроператоры, работающие на китайском направлении, также сообщают о высоком спросе на Хайнань и называют его новым хитом зарубежного пляжного отдыха. Это связано в том числе и с ценовой доступностью: отдых на Хайнане в апреле выходит дешевле, чем во Вьетнаме, но дороже, чем в Таиланде.

Стыковочными рейсами через материковый Китай лететь на остров гораздо дешевле, чем прямыми. Ранее в марте "Аэрофлот" открыл новые регулярные рейсы из Иркутска в Санью. Теперь прямые рейсы выполняются из 11 городов: Москвы, Петербурга, Казани, Уфы, Новосибирска, Хабаровска, Красноярска, Владивостока, Улан-Удэ, Екатеринбурга и Иркутска.