РФ в январе увеличила экспорт крабов на 21% до 8 тыс. т

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - РФ в январе экспортировала почти 8 тыс. тонн крабов, что на 21% больше, чем в январе прошлого года. Экспортная выручка увеличилась на четверть до более чем $244 млн. Об этом сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Основными покупателями стали Китай, доля которого в экспортной выручке составила 65%, и Южная Корея (33%). На долю Японии пришелся 1%. Крабы также экспортировались в Гонконг, Вьетнам, ОАЭ и другие страны.

Большую часть экспортных поставок составили живые, свежие или охлажденные крабы – свыше 5,5 тыс. тонн. Кроме того, на зарубежные рынки поставлялись мороженые и готовые или консервированные крабы.