Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе

Фото: Johannes Neudecker/picture alliance via Getty Images

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей Xpeng ведет переговоры с Volkswagen (VW) и другими автопроизводителями о покупке завода в Европе в соответствии с планами по расширению международных продаж, пишет The Financial Times.

Управляющий директор Xpeng в странах Северной и Восточной Европы Элвис Чэн сообщил на конференции Future of the Car в Лондоне, что компания ведет переговоры с VW, чтобы выяснить, "есть ли возможность найти подходящее место в Европе".

Xpeng также рассматривает возможность строительства нового завода в регионе. "Не все заводы удовлетворяют требованиям по производству нашей новой и будущей продукции", - сказал Чэн, отметив, что предприятия VW "немного устарели".

VW владеет долей в Xpeng и имеет совместные предприятия с тремя китайскими партнерами (SAIC, FAW и JAC), ни один из которых в настоящее время не располагает собственными производственными мощностями в Европе.

Главный исполнительный директор VW Оливер Блюме работает над дальнейшим сокращением расходов в разросшейся автомобильной компании, и партнерство с китайскими автопроизводителями рассматривается как один из вариантов, позволяющих избежать закрытия недозагруженных предприятий.

Ранее о планах по покупке европейских заводов сообщила китайская BYD Co. "Мы ищем любые доступные заводы в Европе, потому что хотим использовать эти свободные мощности", - сказала Bloomberg глава международного подразделения BYD Стелла Ли. Она отметила, что BYD предпочла бы управлять заводами самостоятельно, а не через совместные предприятия, поскольку это проще.

