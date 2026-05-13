В Конгрессе сообщили, что проект "Золотой купол" может обойтись США в $1,2 трлн

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Система противоракетной обороны "Золотой купол" (Golden Dome), созданием которой занимается Пентагон, может обойтись США примерно в $1,2 трлн в течение следующих двух десятилетий, но она все равно может оказаться неспособной отразить крупномасштабную ракетную атаку со стороны России или Китая, следует из новой оценки Бюджетного управления Конгресса.

Эти данные примерно в семь раз превышают прогноз Пентагона, который оценивает стоимость "Золотого купола" примерно в $185 млрд в течение следующих 10 лет, говорится в докладе.

"Золотой купол", проект создания которого в 2025 году выдвинул президент США Дональд Трамп, предполагает развертывание усовершенствованного многоуровневого противоракетного щита с использованием сети систем управления и контроля, спутников наблюдения и орбитальных перехватчиков для защиты Соединенных Штатов от целого ряда ракетных угроз, включая гиперзвуковое оружие.

Как отмечается в докладе Бюджетного управления Конгресса, в проекте Пентагона не предоставлены подробности о том, какие конкретно платформы и в каком количестве войдут в архитектуру "Золотого купола".

"В отсутствие конкретных планов относительно целевой архитектуры "Золотого купола", управление оценило стоимость условной архитектуры (национальной противоракетной обороны) на основе оборонительных систем и возможностей, предусмотренных в указе президента", - говорится в отчете.

Оценка, изложенная в отчете Бюджетного управления Конгресса, включает четыре эшелона наземных и космических перехватчиков, предназначенных для поражения нескольких типов ракет. Космическая группировка должна будет состоять из 7,8 тыс. спутников, предназначенных для одновременного поражения до 10 межконтинентальных баллистических ракет, а также перехвата гиперзвуковых планирующих аппаратов.

Согласно данным управления, космический эшелон группировки перехватчиков станет самым дорогим элементом в этой архитектуре ПРО. Его создание, по оценке управления, обойдется в $743 млрд в течение 20 лет, что составляет 60% от общей стоимости проекта. В отчете указывается, что каждый спутник-перехватчик будет стоить $22 млн и иметь только пятилетний срок службы. Стоимость спутникового сенсорного слоя, а также систем управления и связи обойдется примерно в $90 млрд.

Управление подчеркивает, что, несмотря на огромные затраты, предполагаемая архитектура системы будет способна противостоять лишь ограниченной атаке, но не крупномасштабной.

"Хотя перспективная система ПРО, проанализированная Бюджетным управлением Конгресса, была бы гораздо более эффективной, чем существующие сегодня системы обороны США, она не представляет собой непроницаемый щит и не смогла бы в полной мере противостоять крупномасштабной атаке, подобной той, которую могут предпринять Россия или Китай", - говорится в докладе.

