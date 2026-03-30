Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - На открытии торгов понедельника на "Московской бирже" рубль дешевеет к юаню на фоне падения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров после завершения подготовки к налоговым выплатам марта.

По расписанию Федеральной налоговой службы 30 марта в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

За первую минуту торгов юань подорожал на 3,55 копейки до 11,859 рубля. При этом юань оказался на 12,89 копейки выше уровня действующего официального курса.

"За прошлую неделю в преддверии налогового периода (30 марта) рубль укрепился примерно на 2% до 11,8 за юань. По нашим оценкам, объем выплат может вырасти с 0,4 трлн рублей в январе-феврале до 0,6-0,7 трлн рублей из-за необходимости НДД. Дополнительную поддержку отечественной валюте могло оказать объявленное решение Минфина отложить до лета возобновление валютных операций в рамках бюджетного правила. Если бы не это, то в апреле Минфин мог бы начать покупки валюты. Впрочем, даже в отсутствие покупок Минфина рубль в апреле может остаться под давлением, хотя и более скромным, чем в марте. Продажа валюты экспортерами, по всей видимости, может быть неравномерной за счет лагов с поступлением экспортной выручки", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Цены на нефть растут утром в понедельник после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. В пятницу нефть Brent подорожала на 4,2%, WTI - на 5,4%.

К 10:07 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 3,51%, до $116,44 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 2,41%, до $102,04 за баррель.

Цена на Brent может продемонстрировать рекордный одномесячный рост в апреле на фоне продолжающихся военных действий на Ближнем Востоке, практически парализовавших поставки через Ормузский пролив. В этом месяце Brent подорожала примерно на 59%.