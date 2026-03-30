Поиск

Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - На открытии торгов понедельника на "Московской бирже" рубль дешевеет к юаню на фоне падения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров после завершения подготовки к налоговым выплатам марта.

По расписанию Федеральной налоговой службы 30 марта в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

За первую минуту торгов юань подорожал на 3,55 копейки до 11,859 рубля. При этом юань оказался на 12,89 копейки выше уровня действующего официального курса.

"За прошлую неделю в преддверии налогового периода (30 марта) рубль укрепился примерно на 2% до 11,8 за юань. По нашим оценкам, объем выплат может вырасти с 0,4 трлн рублей в январе-феврале до 0,6-0,7 трлн рублей из-за необходимости НДД. Дополнительную поддержку отечественной валюте могло оказать объявленное решение Минфина отложить до лета возобновление валютных операций в рамках бюджетного правила. Если бы не это, то в апреле Минфин мог бы начать покупки валюты. Впрочем, даже в отсутствие покупок Минфина рубль в апреле может остаться под давлением, хотя и более скромным, чем в марте. Продажа валюты экспортерами, по всей видимости, может быть неравномерной за счет лагов с поступлением экспортной выручки", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Цены на нефть растут утром в понедельник после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. В пятницу нефть Brent подорожала на 4,2%, WTI - на 5,4%.

К 10:07 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 3,51%, до $116,44 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 2,41%, до $102,04 за баррель.

Цена на Brent может продемонстрировать рекордный одномесячный рост в апреле на фоне продолжающихся военных действий на Ближнем Востоке, практически парализовавших поставки через Ормузский пролив. В этом месяце Brent подорожала примерно на 59%.

Мосбиржа Банк России Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Bloomberg узнал, что Филиппины приобрели у России более 2,4 млн баррелей нефти

"НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ

Экс-глава "Связьинвеста" Юрченко допустил возможность наращивания доли в ВТБ до 10%

Новак поручил Минэнерго подготовить документ о запрете экспорта бензина с 1 апреля

Brent пробила отметку в $112 за баррель на сигналах эскалации на Ближнем Востоке

Brent подорожала до $111,73 за баррель

Источники узнали о планах ввести с 1 апреля запрет на экспорт бензина из РФ для производителей

Экс-глава Внешэкономбанка Дмитриев исключен из SDN List

Еврокомиссия представит налоговые меры для смягчения роста цен на энергоносители
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1198 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 244 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8844 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
