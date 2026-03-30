ФАС не фиксирует подорожания удобрений в России перед посевной

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба не фиксирует превышения предельных цен на удобрения на российском рынке в преддверии посевной кампании, сообщила пресс-служба ведомства.

"К настоящему времени цены на удобрения остаются на уровне сентября 2022 года, в рамках утвержденных торговых политик (крупнейших производителей - ИФ)", - отметили в ФАС.

Жалоб со стороны сельхозпроизводителей в ведомство не поступало.

Цены на азотные и сложные удобрения для российских аграриев были заморожены в июле 2021 года на фоне сильного роста на внешних рынках. В соответствии с рекомендациями ФАС, предельные цены были проиндексированы в июне и сентябре 2022 года, позднее индексация не проводилась.