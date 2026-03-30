РФ с начала года увеличила экспорт кукурузы в Турцию в 7 раз почти до 360 тыс. т

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - РФ с начала года и по 20 марта экспортировала в Турцию около 360 тыс. тонн кукурузы, что в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт".

Как считают аналитики центра, ключевым драйвером интереса к российской кукурузе, как и к ячменю, является устойчивый спрос со стороны птицеводческой отрасли и производителей комбикормов Турции. "Спрос животноводческого сектора находит отражение в высокой тендерной активности", - отмечают они.

По данным центра, в этом году Зерновое агентство Турции закупило уже 630 тыс. тонн фуражной кукурузы (в рамках последнего тендера от 16 марта законтрактовано 280 тыс. тонн с поставкой во второй половине марта - апреле).

В то же время, по данным национальной таможни Турции, на которые ссылается "Агроэкспорт", с начала сезона (сентябрь 2025 года) по январь 2026 года импорт кукурузы (за исключением семенной) в страну снизился до 1,3 млн тонн с 1,9 млн тонн за аналогичный период прошлого сезона. Но важно учитывать, что основной объем пришелся на декабрь-январь – после введения в ноябре прошлого года квоты на беспошлинный ввоз 1 млн тонн кукурузы, отметили аналитики.

Основными поставщиками кукурузы в Турцию являются Россия и Украина, при этом доля российских экспортеров в структуре турецкого импорта в период с сентября 2025 года по январь 2026 года возросла с 13% до 17%. В случае сохранения спроса со стороны животноводческого сектора Турции вполне вероятно одобрение новой квоты на беспошлинный ввоз кукурузы в обозримой перспективе, прогнозируют аналитики.

Агроэкспорт Турция
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });