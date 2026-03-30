Туркомпании зафиксировали рост спроса на Китай после закрытия Ближнего Востока

Пляжный отдых на Хайнане
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры и агрегаторы отмечают рост спроса на путешествия в Китай в марте, некоторые связывают это с недоступностью стран Персидского залива, другие - с безвизовым въездом в страну, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин отметил значительный рост спроса на Китай: по сравнению с мартом прошлого года бронирования выросли почти на 50%.

"Очевидно, рост продолжится. За месяц в результате переориентации турпотоков с Ближнего Востока спрос подрос еще на 45%. Причем в эту статистику мы не включили туры, в которых китайские города посещают во время стоповеров на день-два при перелете в страны Юго-Восточной Азии. Сейчас рейсы китайских авиакомпаний стали основным способом добраться до популярных курортов этого региона", - добавил Подколзин.

Как отметили в компании "Слетать.ру", спрос на Китай с бронированиями с 1 по 25 марта - после начала конфликта на Ближнем Востоке - и заездами в течение всего 2026 года на 26,5% превышает аналогичные показатели месяцем ранее.

"На весну туры в Китай в период с 1 по 25 марта бронировали на 44,2% больше, чем в те же даты февраля. И здесь Китай идет на шестом месте с долей 7,4%. Средний чек весенних туров вырос на 9,4% до 185,8 тыс. рублей. Пекин, Шанхай и Хайнань возглавляют топ продаж", - уточнила руководитель PR Анжелика Михновец.

По данным сервиса "Островок", количество бронирований Китая в марте выросло на 68% год к году. В топ-5 посещаемых городов страны входят Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и Санья.

"Наибольший рост спроса на размещение показывает Пекин – количество бронирований увеличилось на 66%, в Шанхае на 55%, в Гуанчжоу на 52%, в Гонконге на 17%. Средняя стоимость забронированной ночи составляет 11,1 тыс. рублей, это на 7% больше, чем в прошлом году", - рассказали в компании.

По оценке коммерческого директора компании Tez Tour Воскана Арзуманова, спрос на Китай по итогам 2025 года вырос на 60%.

"Направление продолжает расти, но на самом деле ситуация на Ближнем Востоке добавила ему не столько объемов, сколько маржинальности. Если билет, например, на Хайнань со стыковкой в Пекине стоил 50-56 тыс. рублей, то после начала войны в Персидском заливе стоимость перелетов на китайских авиакомпаниях взлетела до 100 тыс. рублей и более, а объемы перевозки особо не увеличились. В этой связи у китайских лоукостеров есть вполне серьезная перспектива зайти в наши регионы", - считает эксперт.

Некоторые туроператоры не связывают рост спроса на Китай с ситуацией на Ближнем Востоке. "Рынок, скорее, занял выжидательную позицию. Наиболее популярными остаются Пекин и Шанхай, а также экскурсионные туры по ключевым регионам страны и круизные программы. Средний чек вырос примерно на 20% по сравнению с прошлым годом", - заметила менеджер по Юго-Восточной Азии и Китаю туроператора "Спектрум" Валерия Мильченко.

По словам руководителя отдела маркетинга компании China Travel Евгения Глотова, пик продаж туров в Китай пришелся на январь-февраль, то есть до событий на Ближнем Востоке. После начала конфликта в компании не наблюдают роста спроса на Китай, только подорожание авиабилетов и нехватку мест на рейсах.

РСТ Российский союз туриндустрии Китай
ЦБ отметил, что динамика цен в РФ постепенно нормализуется

Туркомпании зафиксировали рост спроса на Китай после закрытия Ближнего Востока

 Туркомпании зафиксировали рост спроса на Китай после закрытия Ближнего Востока

Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

 Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

 Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

Bloomberg узнал, что Филиппины приобрели у России более 2,4 млн баррелей нефти

 Bloomberg узнал, что Филиппины приобрели у России более 2,4 млн баррелей нефти

"НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

 "НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ

 Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ

Экс-глава "Связьинвеста" Юрченко допустил возможность наращивания доли в ВТБ до 10%

 Экс-глава "Связьинвеста" Юрченко допустил возможность наращивания доли в ВТБ до 10%

Новак поручил Минэнерго подготовить документ о запрете экспорта бензина с 1 апреля

Brent пробила отметку в $112 за баррель на сигналах эскалации на Ближнем Востоке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1205 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8850 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
