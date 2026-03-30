НРД перечислены 8,3 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2035" и замещающему выпуску

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 8,3 млрд рублей (эквивалент $102 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2035 году, а также по замещающему эти евробонды выпуску, следует из сообщения ведомства.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

В сообщении Минфина приводятся коды как оригинального выпуска, так и того, который был размещен в процессе замещения суверенных еврооблигаций. Процедура была завершена в декабре 2024 года.

Всего в рамках операции было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу (с учетом амортизационной структуры евробондов с погашением в 2030 году), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков. Оставшиеся незамещенными еврооблигации продолжают обращение на вторичном рынке и обслуживаются согласно действующему порядку, установленному указом президента от 9 сентября 2023 года.

Номинальный объем выпуска евробондов с погашением в 2035 году составлял $4 млрд. По данным, которые приводил Минфин, коэффициент замещения локальными бумагами этого выпуска составил 71,8%. При этом по объему выпуск замещающих бумаг с погашением в 2035 году стал самым крупным среди всех суверенных замещающих выпусков - $2,9 млрд.

