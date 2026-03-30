General Motors наращивает производство пикапов на заводе в Мичигане

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors планирует перевести свой завод по выпуску тяжелых пикапов в Мичигане на шестидневный режим работы с июня на фоне повышенного спроса на эти модели, сообщила компания.

Сейчас завод, выпускающий пикапы Chevrolet Silverado и GMC Sierra, работает в три смены пять дней в неделю. Он производит около 1,1 тысячи автомобилей в сутки, сообщил представитель профсоюза United Auto Workers изданию The Wall Street Journal.

GM также выпускает пикапы Silverado с двигателями повышенной мощности на заводе в Канаде, однако после введения в США пошлин на импорт автомобилей компания максимизирует производство на территории Штатов.

Представитель GM сообщил, что наращивание производства в Мичигане не повлияет на объемы сборки машин на канадской площадке.

Мичиганский завод в городе Флинт - старейший действующий завод GM на территории США, он работает с 1947 года. Сборкой автомобилей здесь занимается около 4,2 тысячи сотрудников.

Как пишет WSJ, дилерские центры пока не отмечают признаков сокращения спроса на автомобили на фоне недавнего скачка цен на топливо. Стоимость бензина в США увеличилась на треть с начала военного конфликта на Ближнем Востоке.

С начала года капитализация GM сократилась на 9,5%, до $66 млрд.

General Motors Мичиган США GM Флинт Канада
Новости по теме

ЕС продолжает отбор газа из ПХГ - запасы упали до 28%

В РФ приостановлена до 1 июля покупка/продажа валюты и золота в рамках бюджетного правила

Майская Brent ушла в минус, июньский контракт продолжает дорожать

НРД перечислены 8,3 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2035" и замещающему выпуску

Великобритания оштрафовала европейскую "дочку" Apple за платежи в пользу "Окко"

Brent подорожала до $115,12 за баррель

 Brent подорожала до $115,12 за баррель

ЦБ отметил, что динамика цен в РФ постепенно нормализуется

Туркомпании зафиксировали рост спроса на Китай после закрытия Ближнего Востока

 Туркомпании зафиксировали рост спроса на Китай после закрытия Ближнего Востока

Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

 Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

 Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1217 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8851 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
