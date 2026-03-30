General Motors наращивает производство пикапов на заводе в Мичигане

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors планирует перевести свой завод по выпуску тяжелых пикапов в Мичигане на шестидневный режим работы с июня на фоне повышенного спроса на эти модели, сообщила компания.

Сейчас завод, выпускающий пикапы Chevrolet Silverado и GMC Sierra, работает в три смены пять дней в неделю. Он производит около 1,1 тысячи автомобилей в сутки, сообщил представитель профсоюза United Auto Workers изданию The Wall Street Journal.

GM также выпускает пикапы Silverado с двигателями повышенной мощности на заводе в Канаде, однако после введения в США пошлин на импорт автомобилей компания максимизирует производство на территории Штатов.

Представитель GM сообщил, что наращивание производства в Мичигане не повлияет на объемы сборки машин на канадской площадке.

Мичиганский завод в городе Флинт - старейший действующий завод GM на территории США, он работает с 1947 года. Сборкой автомобилей здесь занимается около 4,2 тысячи сотрудников.

Как пишет WSJ, дилерские центры пока не отмечают признаков сокращения спроса на автомобили на фоне недавнего скачка цен на топливо. Стоимость бензина в США увеличилась на треть с начала военного конфликта на Ближнем Востоке.

С начала года капитализация GM сократилась на 9,5%, до $66 млрд.