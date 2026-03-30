Кабмин одобрил пакет законопроектов по регулированию криптовалют и реформе обращения ЦФА

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в понедельник одобрило пакет законопроектов, которые создают систему регулирования обращения криптовалют и реформируют обращение цифровых финансовых активов (ЦФА).

В этот пакет входят проекты "О цифровой валюте и цифровых правах", "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", "О внесении изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях", разработанные в рамках плана мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики, сообщила пресс-служба Минфина.

В рамках регулирования запрещается совершение сделок с цифровой валютой без регулируемых посредников, в то же время резидентам разрешается приобретать криптовалюты за рубежом, оплачивая с иностранных счетов, и переводить за рубеж валюту, купленную через российских посредников. Об иностранных операциях резиденты будут обязаны уведомлять ФНС.

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные цифровые валюты, включенные в перечень Банка России, но только после прохождения тестирования и в пределах установленного ЦБ лимита - не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника, отмечает Минфин. Квалифицированные инвесторы ограничений по сумме не имеют.

Предусматривается выдача лицензий на операции с цифровыми валютами для цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровых валют и допуск существующих профучастников рынка - это биржи, брокеры, доверительные управляющие. Банки и брокеры смогут осуществлять такую деятельность при соблюдении особых пруденциальных требований.

В рамках обеспечения безопасности совершения сделок с цифровыми валютами также предусмотрено введение административной ответственности за нарушение требований, предъявляемых к деятельности обменников.

В вопросе модернизации обращения ЦФА Минфин выделяет один пункт: выпуск и оборот цифровых прав будет разрешен в публичных сетях, а не только в закрытых сетях операторов информационных систем.

Кабмин одобрил пакет законопроектов по регулированию криптовалют и реформе обращения ЦФА

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });