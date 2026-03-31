Промпроизводство в Японии в феврале упало на 2,1%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Японии в феврале объем промышленного производства сократился на 2,1% к январю - максимально с января 2024 года, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Динамика показателя совпала с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В январе промпроизводство выросло на 4,3%, показав лучшую динамику с июня 2022 года.

В годовом выражении промпроизводство в Японии в феврале увеличилось на 0,3% после роста на 0,7% в январе.

Розничные продажи в стране в феврале сократились на 0,2% в помесячном и на 2% в годовом выражении. В январе рост составил 1,8% и 3% соответственно.

Безработица в Японии в феврале неожиданно понизилась до 2,6% с 2,7% в январе, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя. Количество безработных сократилось на 60 тысяч - до 1,85 млн человек, число занятых выросло на 40 тысяч и составило 70,12 млн человек.

На 100 соискателей работы в феврале приходилось 119 открытых вакансий против 118 месяцем ранее.