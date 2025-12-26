Промпроизводство в Японии в ноябре снизилось максимально с января 2024 г.

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в Японии в ноябре сократился на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем - максимально с января 2024 года, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя на 2% после октябрьского роста на 1,5%, по данным Trading Economics.

В годовом выражении промпроизводство в Японии в прошлом месяце уменьшилось на 2,1% (+1,6% в октябре).

Розничные продажи в стране в ноябре увеличились на 0,6% в помесячном и на 1% в годовом выражении. В октябре рост составил 1,6% и 1,7% соответственно.

Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне 2,6%, как и ожидалось. Количество безработных сократилось на 40 тыс. - до 1,81 млн человек, число занятых - выросло на 500 тыс. и составило рекордные 68,51 млн человек.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в ноябре приходилось 118 открытых вакансий, как и месяцем ранее.