Безработица в Японии в марте неожиданно поднялась до 2,7%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Безработица в Японии в марте поднялась до 2,7% по сравнению с 2,6% в предыдущий месяц, сообщило министерство внутренних дел и связи страны.

Аналитики не прогнозировали изменения, по данным Trading Economics.

Число безработных выросло на 10 тыс. и составило 1,86 млн человек. Количество занятых снизилось на 120 тыс. - до 68,15 млн человек, что является минимальным показателем за одиннадцать месяцев.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в марте приходилось 118 открытых вакансий против 119 месяцем ранее. Это совпало с ожиданиями экспертов.

Япония
