Поиск

Котировки Brent завершают март рекордным ростом

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть возобновили рост во вторник после отката на информации о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы завершить войну с Ираном.

Трамп заявил своим помощникам, что готов прекратить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников администрации. По их словам, президент пришел к выводу, что Вашингтон должен достичь своих главных целей по сдерживанию военно-морского флота Ирана и его ракетных запасов и свернуть текущие военные действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран с целью возобновления свободного торгового оборота.

К 8:30 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,77 (0,68%) до 113,55 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,21 (0,19%), до $112,78 за баррель.

Срок биржевого обращения майских фьючерсов истекает во вторник. Более активно торгуемые июньские контракты дорожали на $0,25 (0,23%) до $107,64 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,18 (0,17%), до $103,06 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $3,24 (3,25%), до $102,88 за баррель - максимума с июля 2022 года.

Brent завершает текущий месяц рекордным ростом на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, с начала марта она подорожала на 55%. WTI в марте подорожала на 54%.

Эксперты ⁠опасаются, что боевые действия могут выйти за пределы Персидского залива. По сообщениям CNN, заместитель министра информации йеменского движения сказал в пятницу, что хуситы намерены блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив, если США и их союзники приступят к эскалации против Ирана.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

