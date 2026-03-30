Нефть Brent подорожала до $115,12 за баррель

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром в понедельник после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 по Москве повышается на $2,55 (2,27%), до $115,12 за баррель. В пятницу контракт подорожал на $4,56 (4,22%) до $112,57 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись к этому времени на $1,26 (1,26%) до $100,90 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $5,16 (5,4%) до $99,64 за баррель.

Цена на Brent может продемонстрировать рекордный одномесячный рост в апреле на фоне продолжающихся военных действий на Ближнем Востоке, практически парализовавших поставки через Ормузский пролив. В этом месяце Brent подорожала примерно на 59%.

Участники рынка продолжают следить за динамикой событий, оценивая перспективы урегулирования американо-иранского конфликта, в который в минувшие выходные вступили йеменские хуситы.

Эксперты ⁠опасаются, что боевые действия могут выйти за пределы Персидского залива. По сообщениям CNN, заместитель министра информации йеменского движения сказал в пятницу, что хуситы намерены блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив, если США и их союзники приступят к эскалации против Ирана.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры. Глава Белого дома считает, что в Иране уже произошла смена режима. В опубликованном в ночь на понедельник интервью Financial Times Трамп назвал новые власти Ирана "совершенно иными" и "очень профессиональными" людьми.

Между тем Штаты продолжают перебрасывать в регион силы сухопутных войск. В Тегеране утверждают, что заявления Вашингтона о стремлении к переговорам – лишь прикрытие для подготовки к наземной операции.

"Рынок почти полностью исключил возможность завершения войны дипломатическим путем, несмотря на заявления Трампа о продолжающихся "прямых и непрямых" переговорах с Ираном, и готовится к резкой эскалации военных действий, что является бычьим сигналом для нефти. При этом сохраняется огромная неопределенность относительно сроков и характера завершения конфликта", - написала аналитик Вандана Хари из Vanda Insight.