Майская Brent ускорила рост до 5%, приближалась к $119 за баррель

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник вечером ускорили рост примерно до 5%.

По данным на 17:09 по московскому времени, эти контракты торгуются по $118,3 за баррель, что на $5,52 (4,89%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Чуть ранее их цена поднималась до $118,8 за баррель.

Срок биржевого обращения майских фьючерсов истекает во вторник. Более активно торгуемые июньские контракты стоят $107,04 за баррель, что на $0,35 (0,33%) ниже значения предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,3 (0,29%), до $102,58 за баррель.