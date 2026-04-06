Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник умеренно корректируется вверх на фоне дорожающей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $110 за баррель) из-за ожиданий эскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также растущих фондовых площадок в Азии. Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,1%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2763,12 пункта (+0,1%); лидируют в росте акции "НОВАТЭКа" (+2%) и "Роснефти" (+1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 апреля, составляет 79,7293 руб. (-60,39 копейки).

Подорожали также акции "Интер РАО" (+0,9%), "Русала" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,5%), "МТС" (+0,5%), "Хэдхантера" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,3%), "Полюса" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-1%), "ВК" (-1%), "Северстали" (-0,7%), "Газпрома" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), ВТБ (-0,3%).

В минувшую пятницу издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что текущие попытки стран на Ближнем Востоке подтолкнуть США и Иран к соглашению о прекращении огня оказались неудачными. Отмечается, что Иран официально заявил этим странам, что не намерен встречаться с американскими официальными лицами в пакистанском Исламабаде в ближайшие дни. В Тегеране подчеркнули, что нынешние требования США являются неприемлемыми.

В субботу президент США Дональд Трамп вновь выступил с угрозами в адрес Ирана, призвав его заключить сделку и разблокировать транзит через Ормузский пролив. "Помните, я дал Ирану десять дней на заключение соглашения или открытие Ормузского пролива. Время идет - через 48 часов на них обрушится ад", - написал он в субботу в соцсети Truth Social.

В иранском военном командовании отвергли угрозы Трампа. "Это глупая инициатива, которая свидетельствует о беззащитности, отсутствии душевного равновесия и о нервозности", - цитируют ближневосточные СМИ комментарий представителя командования ВС Ирана генерала Али Абдоллахи Алиабади.

В воскресенье Трамп заявил, что во вторник будут нанесены удары как по иранским электростанциям, так и по мостам, если Тегеран не восстановит движение через Ормузский пролив. "Вторник станет одновременно "днем электростанций" и "днем мостов" в Иране", - написал он в соцсети Truth Social. В своем сообщении Трамп, используя ненормативную лексику, призвал власти Ирана "открыть чертов пролив".

Между тем, в эфире Fox News Трамп в этот же день выразил надежду, что за понедельник сможет добиться соглашения по урегулированию кризиса с Ираном. "Думаю, что есть хороший шанс на то, что это случится завтра. Мы сейчас ведем переговоры", - сказал он.

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил в воскресенье, что иранские военные при необходимости могут создать препятствия для движения судов по Баб-эль-Мандебскому проливу. "Велаяти в соцсетях предупредил в воскресенье, что Иран может нацелить удары на Баб-эль-Мандебский пролив", - пишет The New York Times.

Со своей стороны иранский телеканал Press TV подчеркивает, что по словам Велаяти, Иран способен еще больше затруднить поставки энергоносителей в мире.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в конце прошлой недели у инвесторов сохранялись надежды на скорое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, который остается ключевым ориентиром для настроений. Ситуация в регионе, однако, напряженная и в любой момент может ухудшиться.

Рынок акций РФ пока выглядит слабо, не получая достаточной поддержки от сырьевых акций. Схожая ситуация может сохраниться и на текущей неделе, а вывести рынок "из спячки" могло бы возобновление мирных переговоров по украинскому урегулированию, полагает аналитик.

Аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым также отмечает, что сохраняющаяся геополитическая неопределенность на Ближнем Востоке усложняет общемировую ситуацию на фондовых рынках и не способствует новым покупкам.

Индекс МосБиржи продолжает движение в нисходящем канале. В рамках продолжающейся коррекции поддержкой могут стать уровни 2748 и 2713 пунктов. В случае позитивных новостей индикатор может подрасти до уровня сопротивления 2809 пунктов, полагает аналитик.

В минувшую пятницу не работали биржи Гонконга, Австралии, Великобритании, Европы и США по случаю пасхальных праздников (Страстная пятница).

В Азии в понедельник на работающих площадках наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,9%), слабо растут американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют в пределах 0,4%).

В понедельник биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии закрыты в связи с пасхальными праздниками.

На нефтяном рынке утром в понедельник стоимость июньских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $109,7 за баррель (+0,6%), майская цена фьючерса на WTI составила $111,08 за баррель (-0,4%).

Восемь стран ОПЕК+ договорились увеличить квоты по добыче нефти в мае на 206 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Следующая встреча альянса назначена на 3 мая.

Общая квота ОПЕК+ на май с учетом компенсаций со стороны стран, превысивших ранее допустимые уровни, составит 38,083 млн б/с. Это на 181 тыс. б/с больше, чем разрешенный уровень добычи всего альянса в апреле.