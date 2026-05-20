Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г.

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, сообщила компания.

В последние годы она не выплачивает дивиденды акционерам.

В апреле "Газпром" опубликовал финансовую отчетность по международным стандартам за 2025 год. Аналитики были едины во мнении, что ожидать выплаты дивидендов компании за 2025 год не стоит.

"Несмотря на наличие прибыли, вопрос дивидендов, на наш взгляд, остается пока закрытым из-за приоритета долговой политики. При общем долге в 6,7 трлн руб. и коэффициенте "чистый долг"/EBITDA на уровне 2,07х компания будет направлять ликвидность на плановое погашение обязательств", - отмечают в ПСБ. В Совкомбанке посчитали, что "свободный денежный поток с учётом процентных корректировок уходит в отрицательную зону". Из этого БКС сделал вывод, что "денег для выплаты дивидендов, по сути, нет - это косвенно подтверждает и полное молчание руководства компании на эту тему".

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% бумаг напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).

