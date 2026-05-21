США ввели компенсационную пошлину на палладий из России в 109,1%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Министерство торговли США приняло окончательное решение по компенсационным пошлинам в отношении палладия из России, сообщило ведомство.

Ставка компенсационных пошлин установлена в размере 109,1%. В решении упомянуты в том числе такие российские аффинажные предприятия как Приокский завод цветных металлов и АО "Уральские инновационные технологии".

В конце апреля Минторг США ввел антидемпинговую пошлину в 132,83% на российский палладий. Параллельно International Trade Commission (ITC) проводит расследование причинения ущерба.

Компенсационное расследование США в отношении палладия из России может привести к ретроспективному введению пошлины, говорил ранее вице-президент - руководитель сбытового дивизиона ГМК "Норильский никель" Антон Берлин.

"Если будет введена компенсационная пошлина, то по законодательству она начисляется задним числом, то есть с момента получения петиции - с 22 июля (2025 года)", - сказал он.

Поставки палладия в США он характеризовал как "достаточно существенные".

По данным Минторга США, российский импорт палладия в США в 2024 году оценивался в $877,73 млн, в 2023 году - в $1,08 млрд, в 2022 году - в $1,35 млрд. "Норникель" является крупнейшим мировым производителем палладия с долей на рынке около 40%.

Антидемпинговое и компенсационное расследования в отношении импорта палладия из России Минторг США начал в августе 2025 года. Заявителями были компания Sibanye-Stillwater и Объединенный профсоюз сталелитейщиков (United Steelworkers Union) США, которые просили рассмотреть вопрос о введении пошлин на импорт российского палладия для обеспечения бесперебойной работы рудника Stillwater в Монтане.

По мнению заявителей, российское правительство предоставляет производителям палладия компенсационные субсидии, из-за чего импорт палладия в США наносит существенный ущерб американской промышленности.

Антидемпинговое расследование в США в отношении российского палладия повышает волатильность на рынке, хотя, как ожидается, долгосрочно не скажется на его фундаментальных параметрах, сообщал "Норникель" на этой неделе в пресс-релизе по итогам отчетности по МСФО за 2025 год.

"Норникель" владел контрольным пакетом в американском производителе палладия и платины Stillwater Mining с 2002 по 2010 годы, не имея при этом операционного контроля.

Производство платиноидов в Северной Америке (помимо США, добыча ведется в Канаде, где бывший North American Palladium приобретен компанией Impala), согласно отчету о рынке, опубликованному "Норникелем" в июле прошлого года, неприбыльно при текущих ценах, и добыча там может значительно сократиться.

По итогам 2025 года производство металла в Северной Америке сократилось на 21% на фоне резкого снижения добычи на руднике Stillwater. Вместе с тем, средняя цена палладия в прошлом году возросла на 17%, несмотря на проблемы, связанные с сокращением выпуска автомобилей с ДВС и распространением электромобилей.