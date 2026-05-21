Поиск

США ввели компенсационную пошлину на палладий из России в 109,1%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Министерство торговли США приняло окончательное решение по компенсационным пошлинам в отношении палладия из России, сообщило ведомство.

ЭкономикаСША могут ввести пошлину в 133% на импорт палладия из РоссииСША могут ввести пошлину в 133% на импорт палладия из РоссииЧитать подробнее

Ставка компенсационных пошлин установлена в размере 109,1%. В решении упомянуты в том числе такие российские аффинажные предприятия как Приокский завод цветных металлов и АО "Уральские инновационные технологии".

В конце апреля Минторг США ввел антидемпинговую пошлину в 132,83% на российский палладий. Параллельно International Trade Commission (ITC) проводит расследование причинения ущерба.

Компенсационное расследование США в отношении палладия из России может привести к ретроспективному введению пошлины, говорил ранее вице-президент - руководитель сбытового дивизиона ГМК "Норильский никель" Антон Берлин.

"Если будет введена компенсационная пошлина, то по законодательству она начисляется задним числом, то есть с момента получения петиции - с 22 июля (2025 года)", - сказал он.

Поставки палладия в США он характеризовал как "достаточно существенные".

По данным Минторга США, российский импорт палладия в США в 2024 году оценивался в $877,73 млн, в 2023 году - в $1,08 млрд, в 2022 году - в $1,35 млрд. "Норникель" является крупнейшим мировым производителем палладия с долей на рынке около 40%.

Антидемпинговое и компенсационное расследования в отношении импорта палладия из России Минторг США начал в августе 2025 года. Заявителями были компания Sibanye-Stillwater и Объединенный профсоюз сталелитейщиков (United Steelworkers Union) США, которые просили рассмотреть вопрос о введении пошлин на импорт российского палладия для обеспечения бесперебойной работы рудника Stillwater в Монтане.

По мнению заявителей, российское правительство предоставляет производителям палладия компенсационные субсидии, из-за чего импорт палладия в США наносит существенный ущерб американской промышленности.

Антидемпинговое расследование в США в отношении российского палладия повышает волатильность на рынке, хотя, как ожидается, долгосрочно не скажется на его фундаментальных параметрах, сообщал "Норникель" на этой неделе в пресс-релизе по итогам отчетности по МСФО за 2025 год.

"Норникель" владел контрольным пакетом в американском производителе палладия и платины Stillwater Mining с 2002 по 2010 годы, не имея при этом операционного контроля.

Производство платиноидов в Северной Америке (помимо США, добыча ведется в Канаде, где бывший North American Palladium приобретен компанией Impala), согласно отчету о рынке, опубликованному "Норникелем" в июле прошлого года, неприбыльно при текущих ценах, и добыча там может значительно сократиться.

По итогам 2025 года производство металла в Северной Америке сократилось на 21% на фоне резкого снижения добычи на руднике Stillwater. Вместе с тем, средняя цена палладия в прошлом году возросла на 17%, несмотря на проблемы, связанные с сокращением выпуска автомобилей с ДВС и распространением электромобилей.

Минторг Норникель США Sibanye-Stillwater Канада Антон Берлин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США ввели компенсационную пошлину на палладий из России в 109,1%

"Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%

 "Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%

ФРС беспокоит усиление инфляции, вероятность повышения ставки растет

 ФРС беспокоит усиление инфляции, вероятность повышения ставки растет

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г.

 Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г.

Росстат зафиксировал снижение цен в РФ с 13 по 18 мая на 0,02%

Brent подешевела почти на 6% до $104,7 за баррель

 Brent подешевела почти на 6% до $104,7 за баррель

Профсоюз Samsung отложил забастовку после предварительной договоренности с компанией

 Профсоюз Samsung отложил забастовку после предварительной договоренности с компанией

ЦБ попросил Арбитраж Москвы обратить решение по иску к Euroclear к немедленному исполнению

 ЦБ попросил Арбитраж Москвы обратить решение по иску к Euroclear к немедленному исполнению

Бывшие активы Шефлера в Калининграде выставлены на продажу за 1,1 млрд рублей

В России прошлой зимой-осенью были повреждены извне около 8,5 ГВт энергомощностей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9506 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2269 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов