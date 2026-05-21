ФРС беспокоит усиление инфляции, вероятность повышения ставки растет

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Опасения руководителей Федеральной резервной системы относительно ускорения темпов роста потребительских цен из-за военного конфликта на Ближнем Востоке усилились, и все большее число из них допускает возможность повышения процентной ставки, следует из протокола последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC).

ФРС по итогам заседания в конце апреля сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых, как и ожидало большинство аналитиков и экономистов. За её снижение на 25 базисных пунктов проголосовал один из двенадцати членов совета управляющих - Стивен Миран.

При этом большинство членов Федрезерва посчитали, что "некоторое ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, станет уместным", если инфляция будет постоянно оставаться выше целевого показателя центрального банка в 2%.

Члены FOMC "в целом пришли к выводу", что им необходимо будет сохранять процентную ставку на прежнем уровне дольше, чем предполагалось ранее. При этом "подавляющее большинство" отметило повышенный риск того, что инфляция вернется к целевому уровню в 2% позже, чем они предполагали, говорится в документе.

Участники встречи полагают, что "высокие цены на энергоносители продолжат оказывать повышающее давление на общую инфляцию в краткосрочной перспективе", сообщается в протоколе. Почти все члены комитета указали на наличие "риска того, что конфликт на Ближнем Востоке может продолжаться в течение длительного периода, или что даже после окончания конфликта цены на нефть и другие сырьевые товары могут оставаться высокими дольше, чем ожидалось".

"Несколько участников отметили, что ценовое давление, связанное с крупными инвестициями в ИИ, вероятно, приведет к росту себестоимости в ряде отраслей", - отмечается в сообщении.

Апрельское заседание стало последним под председательством Джерома Пауэлла, который проработал в этой должности восемь лет. На следующей встрече руководства Федрезерва, которая назначена на 16-17 июня, возглавлять его будет Кевин Уорш.

Аналитики не предполагают, что в следующем месяце ФРС примет решение о каком-либо изменении ставки.

На текущем уровне ставка находится с декабря 2025 года, когда она была снижена на 25 б.п.

