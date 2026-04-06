Россия в 2025 году обновила рекорд по экспорту шампиньонов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала шампиньонов почти на $10,5 млн, что в 1,4 раза больше, чем в 2024 году. В натуральном выражении поставки выросли на 20%, до более 9,4 тыс. тонн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Таким образом, прежний максимум по экспорту шампиньонов, зафиксированный в 2022 году (около 7,9 тыс. тонн на $9,2 млн), был обновлен.

Основными импортерами стали Белоруссия (почти на $6,5 млн), Казахстан (около $1,7 млн), Грузия (более $600 тыс.), Узбекистан (более $600 тыс.) и Киргизия (около $550 тыс.).

В 2025 году Россия поставляла шампиньоны более чем в 45 стран мира.

По данным Росстата, в 2025 году грибоводческие хозяйства РФ вырастили 140,4 тыс. тонн грибов, что на 3,7% меньше, чем в 2025 году (145,8 тыс. тонн). Основной объем - 137,6 тыс. тонн - пришелся на сельхозорганизации, остальное - на фермеров. Больше всего грибов было выращено в Центральном федеральном округе - 85,6 тыс. тонн, что на 3,7% больше, чем годом ранее. Основными видами культивируемых в РФ грибов являются шампиньоны и вешенки.