Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль подрастает на фоне дорогой нефти. Пара "юань-рубль" опустилась ниже 11,5 руб./юань впервые с 12 марта.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4635 руб. (-3,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,08 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль может удержаться в диапазоне 11,5-12 руб. за юань на торгах в понедельник, при этом возможен его уход под нижнюю границу коридора до конца текущей недели, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Фактором текущей динамики выступает все еще низкая активность импортеров на фоне слабого внутреннего спроса, отмечает эксперт.

Также, указывает он в своем материале, сказывается пониженный инвестиционный спрос, что обусловлено рисками дальнейшего укрепления рубля, которые могут реализоваться уже в апреле как за счет поступления выручки от продажи нефти по высоким ценам, так и за счет очередных повышенных отчислений в бюджет со стороны нефтегазовых компаний из-за выплаты НДД.

В такой ситуации инвесторы не спешат покупать валюту, ожидая более благоприятных уровней. Более того, часть инвесторов может открывать в валютах короткие позиции, что оказывает дополнительное давление на их котировки, говорится в обзоре Зварича.

"В понедельник, учитывая накопленную перепроданность в юане, видим возможности для попыток коррекционного восстановления китайской валюты и удержания ею позиций в диапазоне 11,5-12 рублей. Однако обозначенные факторы могут привести к отступлению пары "юань-рубль" под нижнюю границу данного коридора до конца недели", - пишет аналитик ПСБ.

Цены на нефть

Нефть Brent дорожает в понедельник после длинных выходных, контракт на WTI с ближайшей датой поставки торгуется в минусе. Трейдеры продолжают следить за новостями с Ближнего Востока, где шестую неделю продолжаются военные действия.

США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному завершению конфликта, сообщило издание Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 по Москве составляет $109,31 за баррель, что на 0,28% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,62%, до $110,83 за баррель.

В минувшую пятницу торги не проводились из-за пасхальных праздников в США, Европе и ряде азиатских стран. В понедельник часть рынков по-прежнему закрыта, поэтому активность торгов ниже обычной.

На закрытие рынка в четверг цена Brent составила $109,03 за баррель, WTI - $111,54 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ по итогам прошедшей в выходные встречи договорились увеличить квоты по добыче нефти в мае на 206 тыс. баррелей в сутки.