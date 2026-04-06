Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,4% в начале основных торгов

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник снижается по индексам при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных факторов - дорожающей нефти (июньский фьючерс на Brent подрос к $109,4 за баррель) из-за опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке, снижения металлов и продолжающейся паузы в переговорах по украинскому урегулированию. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 0,4%, причем первый опустился ниже 2750 пунктов впервые с 13 февраля; во "втором эшелоне" взлетели более чем на 10% акции ПАО "Фикс Прайс" на новостях о дивидендах.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2749,4 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1086,33 пункта (-0,4%); лидерами снижения выступили акции "ВК" (-2,2%), "Татнефти" (-1,7%), АФК "Система" (-1,4%), но подросли бумаги "НОВАТЭКа" (+1,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 апреля, составляет 79,7293 руб. (-60,39 копейки).

