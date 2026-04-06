Фонд Потанина вложит 1 млрд рублей в эндаумент Центрального университета

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Благотворительный фонд Потанина вложит 1 млрд рублей во вновь создаваемый эндаумент (целевой капитал) Центрального университета и будет удваивать взносы других жертвователей вплоть до достижения рубежа 10 млрд рублей, заявил основатель фонда Владимир Потанин в пятницу в ходе форума "Эндаументы Навсегда".

"В моих ближайших планах - создать эндаумент Центрального университета в размере 10 млрд рублей, из который я сам внесу 1 млрд рублей, а дальше буду удваивать каждый рубль, внесенный другими жертвователями, пока эндаумент не достигнет 10 млрд рублей", - сказал он.

По словам Потанина, создание эндаумента Центрального университета является не благотворительным жестом, а актом долгосрочного стратегического мышления: "инвестицией в то, чтобы российская технологическая экономика через 20 лет могла опираться на независимый, финансово устойчивый и научно сильный университет мирового уровня".

Открывшийся в 2023 году Центральный университет - первый частный вуз на основе STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, образовательный подход, объединяющий естественные науки, технологии, инженерное дело и математику в единую междисциплинарную систему), партнерами которого стали более 50 высокотехнологичных российских компаний.

Потанин отметил, что сейчас эндаументы переживают "период выживания и доказательства того, что они нужны, что они могут работать".

"Эндаументы направлены на достаточно далекую стратегическую перспективу и могло бы показаться, что сейчас они не так востребованы. Главное - верить в то, что они и сейчас востребованы, и будут востребованы. И не отказываться от этой деятельности, даже несмотря на то, что весомость восприятия этого обществом пока не такая, как создателям эндаументов хотелось бы", - подчеркнул Потанин.

"Я эндаументы точно не брошу - я уже за это взялся", - заверил предприниматель.

Потанин также отметил, что эндаумент является мощным источником инвестиционных средств для экономики страны. "Даже в самый тяжелый момент отказываться от этого ресурса нельзя", - полагает он.

Он привел пример с негосударственными пенсионными фондами, поддержка которых государством в начале 2000-х сменилась позднее заморозкой института накопительных пенсий. "Прошло 20 лет, и вот этих самых длинных денег, о которых мы все мечтаем, для нашей экономики не оказалось. Не дотерпели. То же самое, в каком-то смысле, может произойти с эндаументами. Если не развивать их сейчас, когда ещё не все понимают, зачем они нужны, то тогда их [длинных денег] никогда не будет", - заявил Потанин.

При управлении целевыми капиталами приоритетом Потанин назвал его сохранность, а не потенциальную доходность. "Если мы создаем базу для будущего, мы не можем рисковать им, мы должны беречь его. Но если из-за рискованной политики он пропадет, то смысла в нем не будет. Сохранность эндаумента должна превалировать над их доходностью. Поэтому венчурные инвестиции и другие рискованные инструменты я считаю неприемлемыми для эндаументов", - заявил предприниматель.

Объем эндаумента основанного Потаниным благотворительного фонда составлял к концу 2025 года 124 млрд рублей, являясь крупнейшим в России, на него приходится 61% суммарного объема благотворительных капиталов. Для формирования эндаумента компания "Интеррос" Владимира Потанина в 2022 году передала Благотворительному фонду Потанина 47,5% Росбанка, который позже стал филиалом Т-Банка в рамках в рамках процесса объединения под управлением "Т-Технологий".