Ситуация в ненефтяных секторах Саудовской Аравии и Катара в марте ухудшилась впервые с пандемии

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для частного ненефтяного сектора экономики Саудовской Аравии в марте впервые с августа пандемийного 2020 года оказался ниже 50 пунктов, отделяющих ухудшение деловой конъюнктуры от улучшения.

По данным рассчитывающих индикатор S&P Global и Riyad Bank, его значение в прошлом месяце упало до 48,8 пункта с 56,1 пункта в феврале.

Это самый низкий уровень с марта 2020 года, когда был зафиксирован исторический минимум. Падение в марте было вторым по масштабу за всю историю подсчетов (с 2009 года), уступив первенство тому же месяцу шестилетней давности.

Динамика индекса во многом отражает "краткосрочную неопределенность в связи с ростом геополитической напряженности в регионе", отметил главный экономист Riyad Bank Наиф аль-Гаит.

Уровень деловой активности и объем новых заказов в минувшем месяце снизились впервые с августа 2020 года. Объем новых экспортных заказов упал максимально почти за шесть лет, сроки входящих поставок увеличились впервые с августа 2021 года и максимально с июня 2020 года, а объем заказов в работе обновил максимум с июля 2018 года. Оптимизм в секторе в марте был на самом низком уровне с июня 2020 года.

При этом затраты на факторы производства на фоне слабого спроса выросли минимальными темпами за год.

Между тем PMI для неэнергетического сектора экономики Катара в марте снизился до 38,7 пункта с февральских 50,6 пункта, согласно расчетам S&P Global. Ниже индикатор был только в мае 2020 года.

Объем новых заказов сократился максимальными темпами за всю историю наблюдений (с 2017 года), объем закупок - максимально с июня 2020 года, уровень запасов - максимально с ноября 2022 года, объем производства - четвертый месяц подряд и максимально с мая 2020 года.

Рост цен на факторы производства ускорился до максимума за 15 месяцев, в том числе закупочных цен - до максимума с октября 2025 года. Оплата труда выросла минимально за 20 месяцев, а темпы создания рабочих мест были самыми низкими за 19 месяцев.

Прогнозы катарских компаний на ближайшие 12 месяцев стали негативными, причем уровень пессимизма оказался рекордным.

Индекс менеджеров по закупкам для частного ненефтяного сектора экономики Кувейта в марте уменьшился до минимальных с января 2022 года 46,3 пункта по сравнению с 54,5 пункта месяцем ранее. Его значение оказалось ниже 50 пунктов впервые за 19 месяцев.

Деловая активность и объем новых заказов упали впервые за 38 месяцев и максимально с мая 2021 года. Объем закупок факторов производства - максимально с апреля 2020 года, объем запасов - рекордными темпами.

Сроки поставок увеличились во второй раз за всю историю подсчетов (с 2018 года), отпускные цены - минимально за четыре месяца.

Операционные затраты кувейтских компаний сократились впервые почти за шесть лет, численность персонала - впервые более чем за год и максимально с июля 2022 года.

Настрой на будущее впервые за 26 месяцев оказался пессимистичным.