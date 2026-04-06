Российский рынок онлайн-кинотеатров за год вырос на 39% до 189 млрд рублей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Объем российского рынка онлайн-кинотеатров, предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент (онлайн-кинотеатры (OTT VoD), операторские VoD-сервисы), в 2025 году составил 189 млрд рублей, что на 39% больше, чем в 2024 году, говорится в отчете аналитического агентства "ТМТ Консалтинг".

Как отмечают аналитики агентства, в 2025 году темпы роста сохранились на уровне, близком к показателям двух последних лет.

Рост рынка в 2025 году происходил за счет подписки. Доходы, полученные по платной модели, выросли на 42% - до 182,6 млрд рублей. При этом выручка от разовых покупок (TVoD/EST) оказалась незначительной - ее доля в структуре рынка не превысила 0,5%.

Реклама принесла видеосервисам 6,4 млрд рублей - на 13% меньше, чем в предыдущем году. В результате доля рекламной модели в структуре рынка снизилась до 3%.

Среди причин роста рынка "ТМТ Консалтинг" называет: развитие партнерских программ; повышение стоимости подписки большинством онлайн-кинотеатров; развитие сериального производства; расширение библиотек за счет партнерства с азиатскими, турецкими и латиноамериканскими производителями; дальнейшее развитие цифровых экосистем, увеличение числа пользователей мультисервисных подписок; технологическое совершенствование платформ, в частности, рекомендательных сервисов; рост проникновения smart-телевизоров, упрощающих доступ к OTT-сервисам.

По оценкам "ТМТ Консалтинг", число домохозяйств, в которых имелась хотя бы одна платная подписка на онлайн-кинотеатр, по итогам 2025 года превысило 23 млн. Таким образом, в декабре 2025 года у 36% российских домохозяйств имелась хотя бы одна платная подписка. В среднем же одно такое домохозяйство было подписано на 3,7 онлайн-кинотеатра.

Средний счет на одно домохозяйство, имеющее платные подписки (ARPU), вырос на 37% - до 721 рубля вследствие увеличения числа подписок на одно домохозяйство и повышения тарифов.

По итогам года два первых места на рынке по доходам занимали онлайн-кинотеатры, действующие в составе крупнейших экосистемных подписок - "Кинопоиск" (31%) и Окко (15%), за ними следуют "Иви" (15%) и Wink (14%).

По прогнозам "ТМТ Консалтинг", в 2026 году можно ожидать роста рынка на 20%, до 226 млрд рублей.

Кинопоиск Окко ТМТ Консалтинг Иви Wink
В Минэнерго Казахстана заявили, что инцидент в порту Новороссийска не повлиял на экспорт казахстанской нефти

Шохин сообщил о готовности РСПП обсуждать windfall tax

 Шохин сообщил о готовности РСПП обсуждать windfall tax

Российские активы Evraz Plc с 1 апреля переведены на ПАО "Евраз"

 Российские активы Evraz Plc с 1 апреля переведены на ПАО "Евраз"

Brent подорожала до $109,77 за баррель

Страны ОПЕК+ договорились увеличить квоты по добыче нефти в мае на 206 тыс. б/с

"Восьмерка" ОПЕК+ предварительно договорилась об увеличении добычи нефти в мае на 206 тыс. б/с

 "Восьмерка" ОПЕК+ предварительно договорилась об увеличении добычи нефти в мае на 206 тыс. б/с

Министры ОПЕК+ проведут в воскресенье встречу по ситуации на нефтяном рынке

 Министры ОПЕК+ проведут в воскресенье встречу по ситуации на нефтяном рынке

В ОАЭ восстановление работы крупнейшего производителя алюминия займет около года

ФАС выдала предостережения экспертам авторынка после их заявлений о росте цен

 ФАС выдала предостережения экспертам авторынка после их заявлений о росте цен

Бывший глава банка "Открытие" Михаил Задорнов исключен из SDN List

 Бывший глава банка "Открытие" Михаил Задорнов исключен из SDN List
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 80 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1387 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8910 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
