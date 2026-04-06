Российский рынок онлайн-кинотеатров за год вырос на 39% до 189 млрд рублей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Объем российского рынка онлайн-кинотеатров, предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент (онлайн-кинотеатры (OTT VoD), операторские VoD-сервисы), в 2025 году составил 189 млрд рублей, что на 39% больше, чем в 2024 году, говорится в отчете аналитического агентства "ТМТ Консалтинг".

Как отмечают аналитики агентства, в 2025 году темпы роста сохранились на уровне, близком к показателям двух последних лет.

Рост рынка в 2025 году происходил за счет подписки. Доходы, полученные по платной модели, выросли на 42% - до 182,6 млрд рублей. При этом выручка от разовых покупок (TVoD/EST) оказалась незначительной - ее доля в структуре рынка не превысила 0,5%.

Реклама принесла видеосервисам 6,4 млрд рублей - на 13% меньше, чем в предыдущем году. В результате доля рекламной модели в структуре рынка снизилась до 3%.

Среди причин роста рынка "ТМТ Консалтинг" называет: развитие партнерских программ; повышение стоимости подписки большинством онлайн-кинотеатров; развитие сериального производства; расширение библиотек за счет партнерства с азиатскими, турецкими и латиноамериканскими производителями; дальнейшее развитие цифровых экосистем, увеличение числа пользователей мультисервисных подписок; технологическое совершенствование платформ, в частности, рекомендательных сервисов; рост проникновения smart-телевизоров, упрощающих доступ к OTT-сервисам.

По оценкам "ТМТ Консалтинг", число домохозяйств, в которых имелась хотя бы одна платная подписка на онлайн-кинотеатр, по итогам 2025 года превысило 23 млн. Таким образом, в декабре 2025 года у 36% российских домохозяйств имелась хотя бы одна платная подписка. В среднем же одно такое домохозяйство было подписано на 3,7 онлайн-кинотеатра.

Средний счет на одно домохозяйство, имеющее платные подписки (ARPU), вырос на 37% - до 721 рубля вследствие увеличения числа подписок на одно домохозяйство и повышения тарифов.

По итогам года два первых места на рынке по доходам занимали онлайн-кинотеатры, действующие в составе крупнейших экосистемных подписок - "Кинопоиск" (31%) и Окко (15%), за ними следуют "Иви" (15%) и Wink (14%).

По прогнозам "ТМТ Консалтинг", в 2026 году можно ожидать роста рынка на 20%, до 226 млрд рублей.