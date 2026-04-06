ЕАЭС и Пакистан обсудили возможность заключить соглашение о свободной торговле

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев провел переговоры с федеральным министром торговли Пакистана Джамом Камал Ханом по вопросу заключения соглашения о свободной торговле, сообщила пресс-служба ЕЭК.

Стороны договорились инициировать процесс формирования совместной исследовательской группы по изучению целесообразности заключения соглашения о свободной торговле.

"Евразийский экономический союз и его государства-члены уделяют большое внимание развитию взаимовыгодных отношений со странами Южной Азии. Пакистан мы рассматриваем как одного из перспективных партнеров в регионе: торговля между нашими странами динамично развивается и обладает значительным потенциалом для расширения", - отметил Слепнев.

"Для Пакистана углубление сотрудничества с ЕАЭС означает не только новые возможности для торговли, но и стратегическое партнерство в таких областях, как логистика, энергетика, цифровая торговля, промышленность и интеграция цепочек поставок", - сказал Джам Камал Хан.

ЕАЭС ЕЭК Пакистан Андрей Слепнев Джам Камал Хан
