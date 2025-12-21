Поиск

Пашинян сообщил, что Ереван готов к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Армения готова к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС на благо экономической стабильности в регионе, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Позвольте еще раз подтвердить готовность Республики Армения к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС на благо экономической стабильности и устойчивого развития в нашем регионе", - сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге в воскресенье.

По его словам, принципиально важно обеспечить четкое разграничение сфер применения наднациональных механизмов и сфер, в которых сохраняется приоритет национальных компетенций и суверенных решений, что обеспечит устойчивость интеграционных процессов.

"Текущий год стал особенно значимым для международного сотрудничества ЕАЭС. Расширяется взаимодействие с ключевыми партнерами - Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Монголией, Китаем и Индией, открываются новые рынки, что способствует диверсификации экспорта и импорта, а также укрепляет позиции ЕАЭС в мировой экономике. В этом контексте, конечно, приветствуем подписание соглашения о свободной торговле с Республикой Индонезия", - заявил премьер Армении.

Он отметил, что обеспечение беспрепятственного функционирования внутреннего рынка является одной из приоритетных задач интеграции.

"Позвольте отметить перспективы развития торгово-логистического сотрудничества на основе принципов взаимности, равноправия, а также суверенитета и национальных юрисдикций. В данном контексте хочу отметить, что происходящие благоприятные и конструктивные изменения создают новые возможности для всех стран большого региона, способствуя укреплению экономической устойчивости и расширению региональных коммуникаций", - сказал Пашинян.

Он выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за решение о разблокировке транзита грузов в Армению через территорию Азербайджана, а также создание условий для начала двусторонней торговли.

"Это одно из первых важнейших достижений в рамках установления мира и стабильности в регионе", - добавил Пашинян.

Премьер Армении также заявил, что функционирование единого рынка услуг повышает качество и конкурентоспособность поставщиков, упрощает процедуры и создает более благоприятные условия для ведения бизнеса, а развитие этого направления должно идти более динамично, поскольку оно напрямую влияет на экономический рост государств-членов ЕАЭС.

