РФ позитивно оценивает ход переговоров о свободной торговле с Индией

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россия позитивно оценивает перспективы начатых в прошлом году переговоров о заключении соглашения о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индией, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"У нас сейчас идут переговоры с Индией, прошел первый этап, достаточно оптимистично мы его рассматриваем, и в случае подписания с Индией соответствующего соглашения у российского бизнеса уже будет, соответственно, доступ к рынку 2,2 миллиарда человек", - сказал он, выступая на Интеграционном форуме в рамках Недели российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По словам замглавы правительства, уже действующие в ЕАЭС соглашения о преференциальных режимах торговли, а также заключённые, но пока не вступившие в силу соглашения о зонах свободной торговли (ЗСТ, с Монголией, ОАЭ, Индонезией) дают российским участникам внешнеэкономической деятельности доступ к рынку в около 700 млн человек и затрагивают примерно 20% внешнеторгового оборота РФ. Ранее в этом году Оверчук выражал надежду, что подписанные соглашения о ЗСТ вступят в силу до конца 2026 г.