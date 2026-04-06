Суд удовлетворил иск УК "Альфа-Капитал" к Euroclear о взыскании убытков

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник удовлетворил иск управляющей компании "Альфа-Капитал" к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании убытков в размере неполученного дохода по заблокированным ценным бумагам.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из суда, долг взыскивается в разных валютах, но в рублях по курсу ЦБ РФ на дату погашения.

Конкретная сумма в рублях в резолютивной части решения не называлась, стороны также затруднились ее назвать.

В картотеке суда отмечается, что иск удовлетворен полностью.

В начале заседания суд принял уточнения истцов о размере требований в части их уменьшения.

На заседании 15 октября 2025 года суд уже принял поданное истцом уточнение размера иска "примерно на $15 тыс. в сторону увеличения".

Полный объем требований не назывался, но тогда, по словам представителя ответчика, он составлял около $100 млн.

В пресс-службе УК "Альфа-Капитал" "Интерфаксу" сообщили, что сумма составляет ориентировочно 15 млрд рублей по курсу ЦБ на дату решения суда. "Мы рассматриваем данное решение как важный шаг в защите законных интересов наших клиентов: компания последовательно отстаивала позицию о необходимости соблюдения договорных обязательств и защиты прав инвесторов, и вынесенное решение подтверждает обоснованность нашей правовой позиции. УК "Альфа-Капитал" продолжит использовать все доступные правовые механизмы для защиты интересов клиентов", - добавили там.

УК в феврале 2024 года обратилась в суд с требованием взыскать с европейского депозитария стоимость заблокированных ценных бумаг и неполученный по ним доход в размере 248,636 млрд рублей. В качестве третьих лиц к делу привлечены Национальный расчетный депозитарий (НРД), СПБ банк, Альфа-банк и АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум".

Согласно материалам дела, в мае 2024 года суд решил выделить в отдельное производство требование о взыскании стоимости бумаг, составляющих имущество клиентов "Альфа-Капитала" по договорам доверительного управления, в размере 236,6 млрд рублей. Сумму неполученного по заблокированным бумагам дохода УК изначально оценивала примерно в 12 млрд рублей. Позднее "Альфа-Капитал" увеличил сумму требований к Euroclear: по иску о взыскании стоимости заблокированных бумаг она составляла 319 млрд рублей, по иску о неполученном доходе - ориентировочно 17 млрд рублей.

Иск УК "Альфа-Капитал" к Euroclear стал самым крупным, всего в российских судах сейчас их более 100.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в марте 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД.

Евросоюз в июне 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream. Еврокомиссия в октябре 2022 года опубликовала разъяснения, согласно которым власти отдельных стран - членов ЕС могли разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД. Участники российского рынка подали запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех неподсанкционных инвесторов.

В сентябре 2023 года УК "Альфа-Капитал" получила отказ Бельгии в разблокировке клиентских активов, которые заморожены в Euroclear.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });