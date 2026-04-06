Сталепроизводители в марте экспортировали по ж/д 1,9 млн т стальной продукции

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в марте 2026 года на экспорт по сети РЖД 1,9 млн тонн металла, по данным транспортной статистики. Это соответствует февральскому показателю - также 1,9 млн тонн.

Основной объем экспорта пришелся на стальную заготовку - 1,1 млн тонн по сравнению с февральскими 950 тысяч тонн (+12%). Экспорт чугуна составил в марте 178 тысяч тонн, что на 5% выше 170 тысяч тонн, отгруженных в феврале этого года. Экспорт прочих видов стального проката в феврале опустился до 617 тысяч тонн (-10%) с 683 тысяч тонн месяцем ранее.

Общий объем перевозки (внутренние, импорт, экспорт, транзит) черных металлов по железной дороге в марте составил 5,1 млн тонн против 4,8 млн тонн месяцем ранее (+6%). Внутри рынка по сети РЖД было транспортировано при этом 2,9 млн тонн против 2,7 млн тонн в феврале.

Импорт стальной и трубной продукции железнодорожным транспортом в первый месяц весны составил 243 тысячи тонн (в феврале 218 тысяч тонн).

Экспорт железной руды и концентрата в марте зафиксирован на уровне 1,6 млн тонн по сравнению с 1,4 млн тонн месяцем ранее. Общий объем перевозок этого сырья (внутренние, импорт, экспорт, транзит) в марте составил 9,6 млн тонн (8,2 млн тонн в феврале).