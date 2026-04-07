Brent подорожала до $111,08 за баррель

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Нефть дорожает на новых угрозах президента США Дональда Трампа в адрес Ирана.

К 8:13 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,31 (1,19%), до $111,08 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,74 (0,68%), до $109,77 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $2,85 (2,54%), до $115,26 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,87 (0,78%), до $112,40 за баррель.

Трамп заявил 6 апреля, что США могут "уничтожить" Иран полностью в ночь со вторника на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. "Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может случиться завтра", - сказал он.

Также он заявил, что возможные удары США по иранским электростанциям не будут расцениваться как военное преступление, но он надеется, что наносить их не придется. Трамп отметил, что у Ирана есть время до среды для урегулирования конфликта, в противном случае США могут атаковать электростанции.

Представитель центрального штаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Эбрахим Зольфагари назвал угрозы Трампа безосновательными и возникшими "из тупиковой ситуации, в которой тот оказался".

"Подступающие сроки дедлайна, установленного Трампом, сейчас имеют для нефтяного рынка почти такую же важность, как и фундаментальные показатели, - написал старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер. - На котировки давит возможность заключения перемирия, и это давление может усилиться, если инициатива получит развитие. Однако сохраняющиеся опасения перебоев поставок из-за закрытия Ормузского пролива и повреждения объектов энергетической инфраструктуры оказывают поддержку ценам".

6 апреля стало известно, что Саудовская Аравия в мае резко повысит цену на основной сорт нефти (Arab Light), поставляемый в Азию. Этот сорт подорожает на $17 за баррель и будет стоить на $19,5 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco. Аналитики опасались, что премия к бенчмарку может достичь $40 за баррель в связи с фактической блокировкой экспорта нефти через Ормузский пролив.

Arab Light Saudi Aramco Brent WTI Иран США
Brent подорожала до $111,08 за баррель

На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

 На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

Индекс МосБиржи подорожал до 2785 пунктов на котировках металлургов и нефтяников

Brent подорожала до $110 за баррель на новости об отказе Ирана от перемирия

Нефтяники могут получить за март из бюджета 195 млрд руб. по демпферу

 Нефтяники могут получить за март из бюджета 195 млрд руб. по демпферу

На "Нижнекамскнефтехиме" найдены еще четыре жертвы пожара

Суд по заявлению Альфа-банка признал банкротом экс-владельца банка "Югра" Хотина

В Минэнерго Казахстана заявили, что инцидент в порту Новороссийска не повлиял на экспорт казахстанской нефти

Шохин сообщил о готовности РСПП обсуждать windfall tax

 Шохин сообщил о готовности РСПП обсуждать windfall tax

Российские активы Evraz Plc с 1 апреля переведены на ПАО "Евраз"

 Российские активы Evraz Plc с 1 апреля переведены на ПАО "Евраз"
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 285 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1416 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8927 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 88 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
