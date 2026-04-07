Brent подорожала до $111,08 за баррель

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Нефть дорожает на новых угрозах президента США Дональда Трампа в адрес Ирана.

К 8:13 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,31 (1,19%), до $111,08 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,74 (0,68%), до $109,77 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $2,85 (2,54%), до $115,26 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,87 (0,78%), до $112,40 за баррель.

Трамп заявил 6 апреля, что США могут "уничтожить" Иран полностью в ночь со вторника на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. "Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может случиться завтра", - сказал он.

Также он заявил, что возможные удары США по иранским электростанциям не будут расцениваться как военное преступление, но он надеется, что наносить их не придется. Трамп отметил, что у Ирана есть время до среды для урегулирования конфликта, в противном случае США могут атаковать электростанции.

Представитель центрального штаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Эбрахим Зольфагари назвал угрозы Трампа безосновательными и возникшими "из тупиковой ситуации, в которой тот оказался".

"Подступающие сроки дедлайна, установленного Трампом, сейчас имеют для нефтяного рынка почти такую же важность, как и фундаментальные показатели, - написал старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер. - На котировки давит возможность заключения перемирия, и это давление может усилиться, если инициатива получит развитие. Однако сохраняющиеся опасения перебоев поставок из-за закрытия Ормузского пролива и повреждения объектов энергетической инфраструктуры оказывают поддержку ценам".

6 апреля стало известно, что Саудовская Аравия в мае резко повысит цену на основной сорт нефти (Arab Light), поставляемый в Азию. Этот сорт подорожает на $17 за баррель и будет стоить на $19,5 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco. Аналитики опасались, что премия к бенчмарку может достичь $40 за баррель в связи с фактической блокировкой экспорта нефти через Ормузский пролив.