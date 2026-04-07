Золото слабо дешевеет на заявлениях Трампа

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Цены на золото умеренно снижаются во вторник в ожидании истечения срока, который президент США Дональд Трамп дал Ирану для открытия Ормузского пролива.

К 11:02 по Москве июньские фьючерсы на золото дешевели на бирже Comex на 0,2%, до $4675 за унцию.

Фьючерсы на серебро дешевеют на 0,4%, до $72,555 за унцию, тогда как платина стабильна вблизи отметки $1977 за унцию.

Трамп заявил, что США могут "уничтожить" Иран полностью в ночь со вторника на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. "Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может случиться завтра", - сказал он.

"Спрос на рисковые активы снизился из-за угроз Трампа атаковать энергетическую инфраструктуру Ирана, - написали аналитики ANZ. - Эскалация ближневосточного конфликта укрепила доллар и повысила доходность гособлигаций США".

Сильный доллар, как правило, снижает инвестиционную привлекательность драгметаллов для держателей других валют.

Хроника 28 февраля – 07 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Новости

