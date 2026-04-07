Рубль на "Мосбирже" слегка дешевеет к юаню

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - На открытии торгов вторника на "Московской бирже" рубль слегка дешевеет к юаню в рамках коррекции после подорожания накануне.

За первую минуту торгов юань подорожал на 0,7 копейки до 11,4845 рубля. При этом юань оказался на 3,64 копейки выше уровня действующего официального курса.

Основным сценарием текущего месяца является закрепление курса валютной пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 рублей за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Тенденция к постепенному укреплению рубля может продолжиться на торгах во вторник, говорится в комментарии эксперта.

"В текущий момент мы не видим факторов спроса на валюту, которые могли бы существенно изменить ситуацию на рынке. Да, краткосрочно пара юань/рубль может попытаться перейти к восстановлению и протестировать отметку 11,5 рублей снизу. Однако основным сценарием на апрель видится закрепление китайской валюты в диапазоне 11-11,5 рублей за юань с рисками отступления к его нижней границе ближе к концу месяца, когда вырастет предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат", - пишет Зварич.

Цены на нефть поднимаются утром во вторник после новых угроз президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.

К 10:06 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на 1,49%, до $111,41 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 2,24%, до $114,91 за баррель.

Трамп заявил, что США могут "уничтожить" Иран полностью в ночь со вторника на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. "Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может случиться завтра", - сказал президент.

Саудовская Аравия в мае резко повысит цену на основной сорт нефти (Arab Light), поставляемый в Азию. Этот сорт подорожает на $17 за баррель и будет стоить на $19,5 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, сообщила Saudi Aramco. Аналитики опасались, что премия к бенчмарку может достичь $40 за баррель в связи с фактической блокировкой экспорта нефти через Ормузский пролив.