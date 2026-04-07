Мосбиржа увеличит время торгов на срочном рынке в праздники

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Московская биржа в праздничные дни 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года увеличит время проведения дополнительной торговой сессии выходного дня на срочном рынке до 23:50 по Москве, говорится в сообщении площадки.

Таким образом, торги в эти даты будут проводиться с 9:50 до 23:50.

"Продление времени торгов позволит участникам торгов на срочном рынке учитывать движение цен на зарубежных площадках, продолжающих работу в эти часы - в период их основной активности", - говорится в сообщении.

1 мая, 12 июня и 4 ноября для контрактов, базовые активы которых торгуются на глобальных площадках, ценовые границы будут аналогичны ценовым границам буднего дня.

Биржа отмечает, что 2-3 мая и 13-14 июня торги будут проходить по стандартному расписанию выходного дня - с 09:50 до 19:00.