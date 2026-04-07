Тайская генерирующая компания Banpu вложит $1,5 млрд в развитие бизнеса в США

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Тайская энергетическая компания Banpu планирует инвестировать не менее $1,5 млрд в расширение присутствия в США, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию со стороны строящихся центров обработки данных.

Американское подразделение компании BKV Corp. рассматривает возможность строительства с нуля или приобретения действующих газовых электростанций, чтобы увеличить генерирующие мощности примерно на 1 тыс. МВт, сказал Bloomberg главный исполнительный директор Banpu Синон Вонгкусолкит.

Banpu сосредоточится на новых энергетических проектах и приобретениях в Техасе, где компания уже управляет двумя электростанциями совокупной мощностью порядка 1,5 тысячи МВт.

"Энергетический бизнес в США станет основным источником прибыли за счет стабильного спроса со стороны центров обработки данных и компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта", - заявил Вонгкусолкит.

Banpu также управляет электростанциями в Китае, Лаосе, Вьетнаме и Австралии общей мощностью 3 тысячи МВт.

США Техас Banpu Синон Вонгкусолкит Таиланд
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });