Тайская генерирующая компания Banpu вложит $1,5 млрд в развитие бизнеса в США

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Тайская энергетическая компания Banpu планирует инвестировать не менее $1,5 млрд в расширение присутствия в США, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию со стороны строящихся центров обработки данных.

Американское подразделение компании BKV Corp. рассматривает возможность строительства с нуля или приобретения действующих газовых электростанций, чтобы увеличить генерирующие мощности примерно на 1 тыс. МВт, сказал Bloomberg главный исполнительный директор Banpu Синон Вонгкусолкит.

Banpu сосредоточится на новых энергетических проектах и приобретениях в Техасе, где компания уже управляет двумя электростанциями совокупной мощностью порядка 1,5 тысячи МВт.

"Энергетический бизнес в США станет основным источником прибыли за счет стабильного спроса со стороны центров обработки данных и компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта", - заявил Вонгкусолкит.

Banpu также управляет электростанциями в Китае, Лаосе, Вьетнаме и Австралии общей мощностью 3 тысячи МВт.