Число физлиц с брокерскими счетами на МосБирже в марте выросло до 41 млн

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, в марте 2026 года увеличилось на 322,7 тыс. и достигло 41 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи.

Частные инвесторы увеличили число открытых счетов до 78,3 млн с 77,5 млн по итогам февраля.

Сделки на Мосбирже в марте заключали более 3,2 млн человек, в том числе на выходных - 396,2 тыс.

Инвестиции физлиц в ценные бумаги на фондовом рынке Мосбиржи увеличились на 4,9% к февралю и достигли 269,5 млрд рублей. Вложения частных инвесторов в акции в марте составили 23,1 млрд рублей (на 62,7% больше, чем в феврале), в облигации - 226,8 млрд рублей (+18,9% к февралю).

Доля физлиц в объеме торгов акциями в марте составила 67,2%, облигациями - 10,2%, на срочном рынке - 51%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за март выросло на 18 тыс., до 6,2 млн. Торговый оборот по ним составил 409,6 млрд рублей. В структуре оборота 55,1% - сделки с акциями, 18,5% - с облигациями, 26,4% - с паями.

Самыми популярными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (28,1% и 6,8% соответственно), акции "Газпрома" (13,2%), "ЛУКОЙЛа" (12,4%), ВТБ (10,1%), "Т-Технологий" (6,8%), "Роснефти" (6,1%), "Яндекса" (5,8%), Х5 (5,4%), "Новатэка" (5,4%).

В топ-10 российских БПИФ в портфелях частных инвесторов вошли фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT (44,9%), AKMM (20,9%), SBMM (18,2%) и BCSD (2,6%), AMNR (2,2%), фонд инвестиций в активы денежного рынка и облигации SAFE (2,7%), фонды инвестиций в облигации с переменным купоном AKFB (2,9%) и TPAY (1,6%), активно управляемый фонд инвестиций в облигации AKMB (2,6%), фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства и облигации TRUR (1,4%).